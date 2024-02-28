Лечение военных, снаряды и ПВО: о чем договаривался Зеленский с лидерами стран Южно-Восточной Европы

Украинский лидер озвучил иностранным партнерам потребности Сил обороны и подписал ряд соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего визита в Албанию провел двусторонние встречи с лидерами европейских стран на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". По его словам, итоги переговоров "вполне прагматичные" и вместе с Украиной эти страны смогут дать своим народам больше безопасности, рабочих мест и экономического роста.

Итогами переговоров с представителями шести стран Зеленский поделился в своем Telegram-канале. Основной темой бесед была военная помощь Украине.

С премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем Зеленский договорился заключить соглашение с частными компаниями. Они будут работать над разминированием украинских территорий, производством БПЛА, а также над спасательным оборудованием.

Президента Черногории Якова Милатовича украинский лидер поблагодарил за то, что он поддержал Вильнюсскую декларацию "Группы семи" и Украинской формулы мира. Лидеры обсудили реабилитацию и лечение украинских военных в Черногории.

С президентом Северной Македонии Стево Пендаровским Зеленский обсудил потребности Украины в оборонной сфере. А с премьером страны Талатом Джафери была подписана декларация по евроатлантической интеграции Украины.

Также президент Украины встретился с президентом Молдовы Майей Санду. Они обсудили обращение Приднестровья к России и попытки Путина дестабилизировать ситуацию в регионе. Кроме того, президенты обговорили экспортные коридоры для транспортировки украинской продукции по территории Молдовы.

Президента Сербии Александра Вучича Владимир Зеленский поблагодарил за участие в реализации Украинской формулы мира. Главы двух государств скоординировали контакты, чтобы Формулу мира поддержали как можно больше стран.

Председателю Совета министров Боснии и Герцеговины Боряне Кришто Владимир Зеленский рассказал о том, что Украина крайне нуждается в артиллерийских снарядах и средствах ПВО. Он также поблагодарил ее за готовность участвовать в первом Глобальном саммите мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский посетит Армению в начале марта. Эксперты проанализировали, насколько безопасно украинскому президенту ехать в страну, где есть российская военная база.