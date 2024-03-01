У Зеленского дали четкий ответ касательно выборов во время войны

Пока общество считает президента легитимным, выборов не будет

Вопрос проведения выборов президента Украины во время войны до сих пор на слуху. Поэтому ОП заявил, что пока это невозможно, и в этом отношении есть общественный консенсус.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью The Telegraph. По его словам, вовремя войны обеспечить действительно прозрачный конкурентный электоральный процесс невозможно.

"Это консенсус общественный. Параметры безопасности, финансовые параметры, параметры политической конкуренции — все это сегодня нельзя решить", — сказал он.

Подоляк отметил, что мнение общества по выборам в Украине может измениться. И в таком случае, вопрос будет обсуждаться.

"Это не означает, что консенсус общества не может измениться завтра. Он может измениться и тогда будем об этом говорить. Но сегодня президент Украины является абсолютно легитимной фигурой. Потому что общество считает его легитимным и юридически он является легитимным", — подчеркнул советник главы ОП.

Ранее "Телеграф" писал, что в ОП подготовили обращение в Конституционный суд Украины (КСУ) о легитимности Зеленского после 20 мая 2024 года.