Арест банковских счетов, лишение прав и не только: Вениславский раскрыл детали работы над новым законопроектом о мобилизации

Сейчас комитет рассматривает 4 тысячи правок депутатов к второму чтению законопроекта

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время внесения правок в новый законопроект о мобилизации отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации. При этом в парламенте поддержали идею о лишении права управлять автомобилем.

Об этом рассказал член комитета Федор Вениславский. Подробностями он озвучил в интервью РБК-Украина.

Он уточнил, что сейчас комитет рассматривает 4 тысячи правок депутатов к второму чтению законопроекта и нормы ограничения конституционных прав и свобод были наиболее дискуссионными. Речь идет об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.

"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нужды нет. В законе Украины об утверждении указа президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так", — сказал он.

В то же время, была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством. Такое наказание последует в случае, если он "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".

"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.д. — мы в комитете эту норму отклонили", — сказал депутат.

Вениславский акцентировал на том, что решение комитета предварительное.

Кроме того, возможно будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации. "Но это уже вопрос к правоохранительному комитету, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, как мы выйдем на финальный вариант этого законопроекта", — рассказал Вениславский.

Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации. Документ призван изменить порядок ее проведения.

Правительство предложило Раде снизить призывной возраст до 25 лет, усилить наказание для уклонистов, а также ввести вручение повесток в онлайн-формате.

Парламент уже принял законопроект в первом чтении. Окончательно закон могут принять в конце марта.

Ранее "Телеграф" сообщил, кого в Украине могут освободить от призыва на службу во время мобилизации.