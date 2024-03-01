Арест банковских счетов, лишение прав и не только: Вениславский раскрыл детали работы над новым законопроектом о мобилизации
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Сейчас комитет рассматривает 4 тысячи правок депутатов к второму чтению законопроекта
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время внесения правок в новый законопроект о мобилизации отклонил норму об аресте банковских счетов мужчин, нарушающих законодательство о мобилизации. При этом в парламенте поддержали идею о лишении права управлять автомобилем.
Об этом рассказал член комитета Федор Вениславский. Подробностями он озвучил в интервью РБК-Украина.
Он уточнил, что сейчас комитет рассматривает 4 тысячи правок депутатов к второму чтению законопроекта и нормы ограничения конституционных прав и свобод были наиболее дискуссионными. Речь идет об ограничении прав физического лица в выезде за пределы Украины, об ограничении прав на управление транспортным средством, а также о наложении ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках.
"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, нужды нет. В законе Украины об утверждении указа президента Украины о введении военного положения мы это урегулировали и так", — сказал он.
В то же время, была поддержана норма о запрете мужчине управлять транспортным средством. Такое наказание последует в случае, если он "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".
"О блокировании средств на счетах, денежных активов и т.д. — мы в комитете эту норму отклонили", — сказал депутат.
Вениславский акцентировал на том, что решение комитета предварительное.
Кроме того, возможно будут повышены существующие штрафы за уклонение от мобилизации. "Но это уже вопрос к правоохранительному комитету, как он будет рассматривать ужесточение санкций в Кодексе об административных правонарушениях в плане ответственности за невыполнение своей обязанности по мобилизации и мобилизационной подготовке. И это уже будет в комплексе, уже после того, как мы выйдем на финальный вариант этого законопроекта", — рассказал Вениславский.
Напомним, в конце января Кабмин внес в Верховную раду новый законопроект о мобилизации. Документ призван изменить порядок ее проведения.
Правительство предложило Раде снизить призывной возраст до 25 лет, усилить наказание для уклонистов, а также ввести вручение повесток в онлайн-формате.
Парламент уже принял законопроект в первом чтении. Окончательно закон могут принять в конце марта.
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