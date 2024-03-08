Зухвало їв оселедця? Відома телеведуча поскаржилася на "військового" у ресторані та нарвалася на хейт українців

Історія та її обговорення несеться мережею

Телеведуча, актриса та кулінар Даша Малахова розбурхала мережу розповіддю, що якийсь чоловік у "зеленому одязі без ознак" у магазині-ресторані Egersund Seafood у Києві демонстративно з’їв оселедця з бочки, чим налякав "середній" клас. У мережі її публікація викликала значний резонанс.

"Ми з чоловіком зайшли у відомий рибний магазин на Позняках і взяли собі їжу, щоб там і з’їсти. Краєм ока я побачила військового, який підійшов до діжки з оселедцем, засунув руку і дістав рибу, яку почав їсти. Ця поведінка була не те що б дивною, а скоріше визиваючею. За декілька секунд з’явився продавець Роман (чула, як його кликали його колеги), який одразу взявся обслуговувать людину в зеленому одязі без ознак, тому важко сказати військовий він, насправді чи все ж просто людина в зеленому одязі, хоча я думаю, це не має мати значення. Він доїдав на очах у всіх рибу, і запитав у продавця Романа "і що ти мені зробиш?" "Налякався? Тобі треба в армію, перестанеш лякатися!". Це був дуже напружений момент, я дуже і дуже давно не відчувала тривогу такого рівня, мені здалося, шо всі завмерли. Увесь середій клас, який жував там креветку, всі люди, всі військові, ветерани, батьки дітей, все зрозуміли, що це стане повсякденністю", — написала Малахова у Facebook.

Ця розповідь викликала бурхливу реакцію та активне обговорення. Багато хто звертає увагу автора на те, що саме завдяки військовим вона з чоловіком, і всі українці в тилу можуть "їсти креветок". Крім того, історія розказана в досить специфічній манері й точно незрозуміло, що саме сталося — хоча б те, чи була людина, яка їла оселедець, не заплативши, військовим, чи тільки "в зеленому одязі".

"Справа в тому, Даша, що Ви, Ваш чоловік і всі ми, робимо те, що Ви перерахували на початку свого посту, тільки завдяки цим військовим. Бо якби не вони, то не було б ніякого "посуду в школі" і "середнього класу" в Україні не було б і України не було б", — пишуть у коментарях.

"Жах, відомий магазин, успішні красиві здорові люди насолоджуються життям і креветками, а тут людина зі зруйнованою психікою увірвалася в цей ляльковий будиночок кіборгів економічного фронту. Був би пост, якби людина була не в зеленому?", — додає інший коментатор.

"У вас була найвища тривога такого рівня, що людина взяла і їла оселедця серед середнього класу? У вас все добре з почуттям співчуття до людей, які приходять з війни? Ви не розумієте, що вони можуть бути трохи як у тумані. Ви не розумієте, що вони можуть бути трохи, як в тумані. Побачив оселедця, якого давно не їм, перемкнуло і почав жадно їсти", — зазначають під постом.

Одна з коментаторів зазначила, що через таку реакцію Даша говоритиме, що люди "читають *опою". Незабаром Малахова зробила публікацію з підписом подібного змісту.

"Дивна справа. Коли люди не розуміють твоє повідомлення, чомусь думають, що тупі не вони, а ти", — написала вона.

Журналістка Ганна Ковальчук зазначила, що Малахова писала про "середній клас, який жує креветку" з іронією, проте її не було зчитано. Її розповідь зачепила за живе, бо питання ставлення до військових у суспільстві, де йде повномасштабна війна, стоїть дуже гостро.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Чернігові невідомий накинувся з безглуздими звинуваченнями на бійця ЗСУ у військовій формі. Воїн приїхав у місто з позицій у справах на кілька годин.