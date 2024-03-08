Мощный шаг: Кулеба прокомментировал назначение Залужного послом в Лондон

Посол Украины в Британии должен понимать военное дело и иметь сильную личность

Назначение бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного на должность посла в Великобритании является однозначно мощным шагом и хорошим усилением украинской дипломатии. У экс-главкома есть военный бэкграунд и профильное дипломатическое образование.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире Национального телемарафона. Кулеба сказал, что перед назначением имел несколько разговоров с Залужным, из которых получил наилучшее впечатление.

"Профильное образование даже у него тоже есть – кажется, в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Поэтому я думаю, что это очень логичный шаг. Я как министр, безусловно, заинтересован в сильном после в Лондоне. Президент взвесил все факторы и решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой, поэтому это однозначно усиление нашей системы", – отметил министр.

Также, добавил Кулеба, поскольку Британия – один из лидеров по оказанию военной помощи Украине, поэтому для посла важно понимать военный контекст. А также Лондон – одна из важнейших столиц мира, поскольку там находятся посольства стран так называемого Глобального Юга.

"Туда не отправляют кого попало. Лондон для любой страны – это чрезвычайно важное место назначения и в общении с этими послами, работающими в Лондоне, я убежден, что Валерий Залужный будет одной из самых уважаемых фигур, и он принесет много пользы не только с точки зрения двусторонних отношений с Британией, а для кулуарной дипломатии со странами Азии, Африки, Латинской Америки", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после отставки Залужного появились слухи о его новом назначении. Журналист Виталий Чепинога рассказал, что может пойти преподавать, занять место секретаря СНБО или стать послом в Лондоне.

Сбылся именно второй вариант. 7 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. В настоящее время запрос направлен британской стороне и ожидает подтверждения.