Безопасные соглашения Украины: повлияет ли на них смена власти в странах-союзниках, ответил политолог

Каждый подписанный документ действует в течение 10 лет

В пятницу, 1 марта, Украина подписала двусторонние гарантии безопасности с Нидерландами в Харькове. Эти соглашения это "подушки безопасности" для нашей страны на будущее, ведь государства-подписанты, несмотря на любые внутренние политические перипетии, закреплены на бумаге заверения.

Об этом сообщает "Телеграфу" политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, смена власти в странах-подписантах не повлияет на действие этих документов.

Он добавил, что соглашения не ратифицируют парламенты подписавшихся государств. Но смена политических деятелей не может сильно повлиять на них, ведь направление поддержки Украины в ЕС почти непоколебимо.

Рейтерович считает, что на Западе все последующие правительства будут учитывать позиции предшественников. Поэтому отказ от такого соглашения возможен только при кардинальном изменении политической ситуации в стране-подписанте. То есть при смене полюса поддержки с Украины на Россию.

"Судя по ситуации, в тех государствах, с которыми уже подписаны соглашения, подобного в ближайшие десятилетия точно не будет", — сказал политолог.

По его мнению, любые незначительные внутриполитические пертурбации оставят соглашение действующим. Но интенсивность и эффективность помощи Украине может измениться.

Заметим, что, по словам Рейтыровича, в этих соглашениях речь идет отнюдь не о гарантиях, а именно о обязательствах. То есть, ответственность за срыв или отказ от них в документах не прописана.

Больше про то, что конкретно предусматривают подписанные соглашения, при каких условиях они действуют и как это повлияет на Россию читайте в материале "Телеграфа": Это не гарантии безопасности: о чем на самом деле 10-летние соглашения Украины с государствами-союзниками.

Ранее "Телеграф" писал, что в ОП прокомментировали важную деталь двустороннего соглашения с Нидерландами.