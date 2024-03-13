Почему на фронт не отправляют полицейских и служащих СБУ: в Минобороны все объяснили

Правоохранители в Украине в первую очередь должны следить за соблюдением закона и пресекать правонарушения

Новый закон о мобилизации в Украине предусматривает расширение категорий, которые подлежат призыву в ряды Сил обороны. В том числе, в планах привлечь часть правоохранителей (полицейских и СБУ).

Об этом в интервью Financial Times рассказали представители Минобороны Украины. По их данным, на фронте сейчас находятся около 300 тысяч бойцов, а в тылу — 700 тысяч.

В Минобороны рассказали, что новый законопроект предполагает мобилизацию определенной части полицейских. Но при этом стоит учесть процентное соотношение, чтобы мобилизация не повлияла на функции правоохранителей по обеспечению правопорядка в стране.

Что касается мобилизации служащих СБУ, то в Минобороны подчеркнули, что у структуры есть собственные боевые подразделения. Бойцы СБУ в составе этих формирований с первых дней полномасштабного вторжения России выполняют боевые задания на линии столкновения, планируют и проводят операции в тылу россиян.

"При этом Служба безопасности играет чрезвычайно важную роль в некинетическом противодействии российской агрессии, борьбе со шпионажем, информационном противодействии, противостоянии кибер-угрозам, выполняют задачи разведывательного и антитеррористического характера и так далее", — подчеркнули в Минобороны Украины.

В ведомстве добавили, что призывы "отправить на фронт полицейских и военнослужащих СБУ" в большей степени используются в качестве спекуляции, чтобы разжечь конфликт среди украинцев.

При этом противостоять россиянам исключительно силами профессиональных и подготовленных бойцов невозможно. В Минобороны отметили, что мобилизация граждан, пригодных к военной службе – единственный механизм, позволяющий сдержать врага и "спасти страну, города, людей".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько мужчин могут мобилизовать в Украине. По данным иностранного издания, необходимо призвать несколько сотен тысяч людей, но на фронт отправят лишь часть из них.