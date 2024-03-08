Зеленский в Турции дал имя второму корвету, который турки строят для Украины

Турция помогает Украине развивать флот

Во время сегодняшнего визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя "Гетман Иван Выговский" корвету класса "Ада", который Турция производит для Украины. Имя было выбрано не случайно, а в память об исторических корнях Украины.

Соответствующий указ уже подписан президентом и опубликован на сайте ОП. Это уже второе судно, которое турки строят для ВМС Украины.

В указе сказано, что именно таким способом Украина решила восстановить исторические традиции национального войска и увековечить память выдающегося украинского военного, политического и государственного деятеля гетмана войска Запорожского Ивана Выговского.

Во время выступления в Турции президент Владимир Зеленский сказал, что подписал указ еще до своего визита в Турцию, то есть 7 марта. Он добавил, что корвет непременно появится в территориальных водах Украины.

"Я уверен, что он также усилит наши ВМС", — сказал он.

Отметим, что это уже второе судно, которое Турция производит для Украины. Первый коверт назван "Гетман Иван Мазепа" и украинские военнослужащие уже проходят подготовку для дальнейшей службы на нем, рассказал в эфире телемарафона представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Экипаж для одного из этих кораблей уже проходит подготовку безотносительно того где и какую именно, для прохождения дальнейшей службы на этих кораблях", — сказал он.

Также известно, что корвет "Гетман Иван Мазепа" будет адаптирован ко всем имеющимся типам противокорабельных ракет. Его строительство было начато еще до полномасштабного вторжения РФ — в январе 2021 года. Планировалось, что строительство корабля будет завершено к концу 2023 года, а уже в 2024 году ВМФ Украины получат судно в свое распоряжение.

На данный момент оба корвета находятся на территории Турции и точной информации о том, когда судна передадут Украине нет.

Корвет "Гетман Иван Мазепа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стало известно количество уничтоженных кораблей ЧФ России. В строю осталось только 5 больших десантных кораблей, а еще 15 находятся на ремонте.