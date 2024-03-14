"Спрашивали штабных крыс, а не военных": экс-нардеп, боец ЗСУ жестко высказался о законопроекте о мобилизации

Опытных военных при формировании законопроекта могли вовсе не спрашивать о нуждах армии

При составлении нового законопроекта о мобилизации, вероятно, квалифицированных военных вовсе не спрашивали о том, что действительно сейчас необходимо фронту. Вместо этого решение принимали люди, которые в этом ничего не понимают.

Такое мнение "Телеграфу" высказал бывший народный депутат, а ныне военнослужащий Игорь Луценко. Он понимает, почему ни президент, ни депутаты не хотят брать на себя ответственность за законопроект, несмотря на заявления о необходимости.

"Если говорить конкретно по законопроекту, я уверен, что никто вообще квалифицированных военных не спрашивал, что действительно нужно. Спрашивали каких-то штабных крыс, которые не понимают, что необходимо на фронте, и мыслят категориями Второй мировой войны", — отметил Луценко.

Он также считает, необходимость в обязательной мобилизации была бы гораздо меньше, если бы в Силах обороны Украины существовал правовой механизм, позволяющий более эффективно использовать добровольцев, там где нужны специалисты.

Также было бы лучше, если бы специалистов, которые не нужны в своих частях, можно было бы эффективно и быстро переводить в другие подразделения. По его словам, в настоящее время этот процесс занимает в среднем от шести до девяти месяцев.

"И тогда, возможно, окажется, что и боеспособность армии возрастет, и потребность в таких массовых привлечениях, облавах на улицах будет не столь высока. Но давайте использовать только эффективных людей, кто уже хочет воевать", — объясняет Луценко.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Популизм против мобилизации: когда Рада проголосует законопроект и кому предоставят отсрочку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кабмине планируют внести изменения в систему бронирования военнообязанных. Таким образом, бронирование планируют привязать к уровню зарплаты.