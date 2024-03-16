Касается не всех: какие изменения сроков контрактной службы возможны в новом законопроекте о мобилизации
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Изменения не коснутся нескольких пунктов
Новый законопроект о мобилизации касается не только изменений в призывном возрасте и возможности получать повестки онлайн, но и изменения сроков контракта. Они будут относиться к военным, кроме офицерского состава.
Об этом говорится в сборном материале NV о возможных правках в новом законе. Но контрактные сроки службы будут пересматриваться не все.
Ведь остается в силе норма, предусматривающая возможность службы по контракту на следующие сроки:
- на 3 года – для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава;
- сроком от 3 до 5 лет — для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантского и старшинского состава;
- сроком от 5 до 10 лет — для лиц офицерского состава.
В новом законопроекте возможны следующие изменения, они касаются всех, кроме офицерского состава:
- 1 год — для граждан в возрасте от 18 до 25 лет, принимаемых на военную службу по контракту;
- от 6 месяцев с возможностью продления контракта еще на 6 месяцев или на более длительные сроки — для военнообязанных, которые непрерывно отслужили 36 месяцев во время военного положения и были освобождены со службы в запас, но решили подписать контракт снова.
В случае окончания особого периода или оглашения решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.
Ранее "Телеграф" писал, что опубликован новый концепт мобилизации. Пока он изучается в парламенте и именно под него планируется написать новый закон.