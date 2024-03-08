Ажиотаж и море букетов на любой вкус: как в Киеве идет торговля цветами 8 марта (фоторепортаж)
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Цветочные магазины, склады и рынки радуют глаз яркими весенними красками
В пятницу, 8 марта, в столице с самого утра наблюдается ажиотаж возле точек по продаже цветов. Продавцы предлагают букеты на любой вкус и кошелек — от разноцветных тюльпанов и гвоздик, до огромных роз и экзотических композиций. Мужчины же спешат порадовать представительниц прекрасной половины человечества и скупают практичеки все предложенные позиции.
Корреспондент "Телеграфа" Алексей Иванченков прошелся по киевским точкам по продаже цветов и оценил представленный ассортимент от разнообразия которого просто перехватывает дух.
В Печерском районе Киева в магазине Florist Boutique представлен огромный выбор цветов и уже готовых букетов. Здесь можно приобрести как привычные многим тюльпаны, розы и гвоздики, так и экзотические композиции.
Достаточно интересно выглядят букеты, которые дополнены мягкими игрушками, бантами, перьями и сухоцветами.
Цветы здесь продают в разноцветных обертках, коробках, корзиночках и горшках. Как говорится: "Любой каприз за ваши деньги".
На цветочном складе Floriste Opt, который расположен в промзоне возле станции метро "Святошин", представлен широкий ассортимент цветов.
Здесь можно приобрести розы, тюльпаны всевозможных цветов и оттенков, герберы, астромерии, астры, хризантемы, эустомы и многое другое.
Цветы продают как поштучно, так и в виде уже сформированных букетов.
Также в Киеве работают и цветочные рынки, на которых представлены более-менее бюджетные варианты букетов.
К примеру, возле станций метро "Святошин" и "Площадь Украинских Героев" (бывшая "Льва Толстого) предлагают приобрести тюльпаны, гвоздики, крокусы, астры и хризантемы.
"С рук" можно купить цветы как поштучно, так и в форме готового букета.
Судя по нешуточному ажиотажу возле точек по продаже цветов можно с уверенностью сказать, что 8 марта многие стремятся порадовать представительниц прекрасной половины человечества букетиками.
Ведь после долгой зимы так хочется весеннего тепла, а яркие цветы — это именно то, что на 100% сможет поднять настроение девочкам всех возрастов!
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, куда можно сходить в Киеве на 8 марта. Столичные заведения отлично подготовились к празднику весны и придумали развлечения на любой вкус!