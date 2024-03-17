А вы знаете, какое происхождение у фамилии Москаль? Ответ удивит

В Украине проживает почти две тысячи носителей этого родового имени

Современную украинскую фамилию Москаль часто связывают с русскими корнями. Однако подлинное происхождение этого родового имени имеет определенные нюансы.

Первый носитель этой фамилии действительно мог быть россиянином, но этого было мало. Об этом украинский языковед Петр Белоусенко сообщает в своей работе "Казацкие фамилии".

Происхождение фамилии Москаль

Получить такое родовое имя мог не только тот человек, который был россиянином по происхождению. Такую фамилию давали казаки новоприбывшим.

Они часто использовали в качестве основы национальность. К примеру, мужчина с белорусским происхождением мог стать Литвином.

Однако не обязательно быть потомком россиян, если носите фамилию Москаль. Иногда так крестили тех, кто некоторое время находился на территории Российской империи.

От фамилии Москаль также произошли некоторые другие родовые имена. Например, Москаленко (так называли сына москаля) или Москальчук.

Отметим, что в настоящее время в Украине проживает 1934 носителя фамилии Москаль. Об этом говорится на портале "Рідні". Наиболее известным представителем является экс-политик Геннадий Москаль, о смерти которого стало известно 17 марта 2024 года.

У нас проживает менее двух тысяч носителей этой фамилии

Ранее "Телеграф" сообщал о казацких фамилиях, которые сохранились в Украине до сегодняшнего дня. Большинство из них достаточно забавные.

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