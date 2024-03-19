Шмыгаля подкололи за слова о том, сколько детей должно быть в семье: "Тот случай, когда стоит думать"

Экс-нардеп высказался о призывах Шмыгаля к украинкам рожать троих детей

Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал громкое заявление, что в каждой семье должно быть минимум трое детей, чтобы улучшить демографическую ситуацию в стране. Однако у него самого двое детей.

Внимание на этот факт обратил бывший народный депутат Украины Берислав Береза. В своем Telegram-канале он написал соответствующий пост.

"Мощное заявление от человека, у которого только два ребенка. Тот случай, когда стоит думать, что ты говоришь и какой пример дает", — написал Береза.

Согласно информации из открытых источников и декларации Шмыгаля, у него есть две дочери.

Заявление Шмыгаля

В эфире телемарафона премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у каждой семьи должно быть не менее трех детей. Его слова случали так:

"К сожалению, люди погибают из-за этой полномасштабной войны. К сожалению, мы потеряли и тех людей, которые покинули Украину с детьми. Более миллиона украинских детей находится за границей. Задача — вернуть эти семьи, вернуть этих детей, а также мотивировать украинцев рожать как можно больше деток, для того чтобы Украина процветала в своем мирном будущем после нашей победы".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине могут резко вырасти выплаты на малыша. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект, которым предусмотрено повышение выплат в 9 раз.