"Что еще сделать?": в Еврокомиссии объяснили, почему требования польских фермеров невыполнимы

Еврокомиссия активно вовлечена в дискуссии как с украинскими, так и с польскими властями

Требования польских фермеров, которые обещают, что их протесты станут еще сильнее, невозможно выполнить. Украинское зерно уже и так не импортируется в их страну.

Это объяснил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эфире телемарафона. По его словам, сейчас Еврокомиссия активно вовлечена в дискуссии как с украинскими, так и с польскими властями, но отметил следующее:

"Если взглянуть на эту ситуацию, оно вызывает кучу вопросов. Ведь Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму Польшу. Поэтому возникает вопрос, почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, если даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, то что мне делать? Запрещать то, что уже и так запрещено? Да, мы можем дискутировать по поводу законности этого запрета".

Домбровскис добавил, что лично беседовал с соответствующими польскими министрами по блокированию границы.

"По дороге из Киева я буду в Варшаве и использую этот случай, чтобы поднять и решить эту тему. Мы уже предложили продление соглашения по либерализации торговли до июня 2025-го года, включили дополнительные гарантии по таким чувствительным сельскохозяйственным продуктам как птица и сахар. Применили других мер — как возможность реагировать в случае нарушений в одном или нескольких государствах членах ес. Поэтому в определенном смысле эти вещи должны успокоить фермеров в Польше. Но работа по решению этого вопроса продолжается", — подчеркнул он.

Ранее "Телеграф" писал, что польские фермеры устроили масштабный протест в Варшаве. Была стычка с полицией.