Удар по украинской энергетике: в каких областях действуют графики отключения света

В Украине продолжаются работы по возобновлению электроснабжения

Из-за масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру в четырех областях Украины ограничено потребление электроэнергии. Это касается Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Об этом сообщила пресс-служба НЭК "Укрэнерго". Там отметили, что диспетчерский центр регулятора дал команду на подключение бытовых потребителей во всех областях, кроме вышеназванных.

Раньше ограничения действовали также в Сумской, Донецкой, Кировоградской и Полтавской областях. В компании добавили, что возобновление питания может занять некоторое время, ремонтные бригады делают все, чтобы поскорее заживить всех потребителей.

Одесская область

Так, в компании ДТЭК Одесские электросети отметили, что из-за атаки россиян в Одессе частично происходят стабилизационные отключения. Компания также опубликовала графики отключений.

В свою очередь глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в области около 300 тысяч абонентов будут подпадать под графики отключения. Сейчас по графику отключены 260 тысяч абонентов.

Харьковская область

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город частично обесточен, на критической инфраструктуре задействовали альтернативные источники питания. По его словам, электротранспорт в городе не работает, его заменили автобусы.

Кроме того, заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба сообщил, что в Харьковской области были введены графики отключений света, чтобы сохранить энергосистему. По его словам, временно обесточены населенные пункты Харьковского района, Первомайская община Лозовского района. Частично без света остались другие города региона – Красноград, Алексеевка, Купянский район.

Днепропетровская область

В пресс-службе компании ДТЭК Днепровские электросети отметили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области введены экстренные отключения света. Там подчеркнули, что ситуация в энергосистеме после очередной террористической атаки России крайне сложная. Заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба отметил, что на утро без света были жители городов Каменское, Кривой Рог, Павлоград. В общей сложности это более 250 тысяч абонентов.

Хмельницкая область

В пресс-службе Хмельницкоблэнерго сообщили, что в области в результате вражеской атаки есть повреждение электросетей. Поэтому были введены аварийные отключения электрической энергии.

Там также подчеркнули, что часть потребителей была перезапитана. По состоянию на 12:00 оставались частично обесточенными 13 населенных пунктов, 2 – полностью обесточены.

Стоит отметить, что заместитель мэра Киева Николай Поворозник заявил, что в настоящее время столице не грозят отключения электроэнергии. По его словам, по состоянию на утро город наоборот отдавал электроэнергию.

Напомним, "Телеграф" выяснил у директора энергетических программ Центра Разумкова, эксперта по энергетике Владимира Омельченко, почему РФ ударила именно по Запорожью и возможен ли тотальный блекаут в Украине из-за потенциальных повторных массированных обстрелов.