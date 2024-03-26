Блэкаутов не избежать? Почему РФ обесточивает Украину в преддверии возможного наступления

Враг может атаковать и атомные электростанции

В конце прошлой недели российские оккупанты нанесли мощный удар по украинской энергетике. Так, в ночь на 22 марта на критическую инфраструктуру страны обрушилось более 150 средств воздушного нападения. Летело все: дроны и баллистика, зенитные и крылатые ракеты. В "Укрэнерго" назвали эту атаку самой масштабной за все время войны, а в регионах снова ввели графики отключений света.

Что дальше? Возможен ли полный блекаут в стране? Выдержит ли энергосистема еще хотя бы одну подобную атаку? И почему Кремль сейчас уничтожает энергосистему, когда зима уже позади. В этих вопросах разбирался "Телеграф".

Что происходит

По словам министра энергетики Германа Галущенко, ракетные удары врага преследовали цель не просто повредить энергосистему, а повлечь за собой масштабный сбой в ее работе.

Так было 23 ноября 2022 года, когда из энергосистемы "выпали" АЭС и сразу 11 регионов страны остались без света.

"И в этот раз атака была сделана с целью вызвать системную аварию, чтобы все остановилось", — объясняет "Телеграфу" эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

При этом тактика русских по сравнению с прошлыми годами изменилась.

Во-первых, "теперь на одну цель враг направляет несколько ракет, — объясняет "Телеграфу" независимая экспертка по вопросам ядерной энергетики Ольга Кошарная. — Например, по ДнепроГЭС попало восемь ракет. И даже если мы имеем защищенную трансформаторную подстанцию, то когда 5-10 "шахедов" летит на одну цель, защитные сооружения не выдерживают. Кроме того, враг имел целью разрушить нашу синхронизацию энергосистемы с ЕС. Поэтому западный регион подвергся атаке".

Во-вторых, враг пытается "выбить" из системы именно маневрирующие мощности. В чем суть: более 50% украинской электроэнергии производят на АЭС, но для них нужны маневрирующие мощности — станции (ТЭС, ТЭЦ, ГЭС), которые быстро можно "включить" в пиковые часы потребления, чтобы сохранять баланс в энергосистеме.

"И если в 2022-2023 годах россияне наносили удары по подстанциям, то сейчас они бьют по самим производственным мощностям, выводя из строя маневренную генерацию, которая закрывает потребности пикового потребления электроэнергии. А маневрировать блоками АЭС нельзя. Если это делается, то это приводит к тому, что они выходят в ремонт", — комментирует ситуацию "Телеграфу" эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

В ДТЭК уже заявили, что потеряли 50% своих генерирующих мощностей.

"А ТЭЦ на угле ДТЭК также использовали как маневрирующие мощности, и если 50% из них потеряли, то это тяжело. Кроме того, Укргидроэнерго — это маневрирующие мощности, подключаемые в пиковые периоды потребления, а ДнепроГЭС "выбили", — добавляет Кошарная.

Тем не менее, система выстояла и не развалилась.

"Тот факт, что система не упала, это потому, что она была спроектирована еще при СССР с соответствующим запасом прочности. В системе очень много "перемычек" можно перестраховаться и быстро переключить потребителей на другую линию", — отмечает Корольчук.

Да, Харьков, Кривой Рог, Одесса, пострадали больше всего, но все же это не общенациональный блекаут.

Может быть хуже?

Может. И отключение света по всей стране – вполне вероятный сценарий.

"Мы очень близко подошли к ситуации, когда могут быть стабилизационные отключения по всей стране. Последние удары привели к потере большого количества мощности как ГЭС так и тепловых электростанций ДТЭК, а они маневрирующие. Сбалансировать систему становится все сложнее", — уверяет "Телеграф" директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Конечно, все будет зависеть от дальнейших атак РФ на нашу энергетику. По словам экспертов, полного блекаута не будет, даже если россияне нанесут еще больший ущерб маневрирующим мощностям.

"Система не рухнет, даже если будет еще одна такая атака, даже если две такие атаки. Просто балансировать систему будет гораздо труднее и придется вводить удлиненные графики стабилизационных отключений, чтобы сохранить систему", — объясняет Омельченко.

"Если говорить о системной аварии, о блекауте, то не факт, что это произойдет, но потеря мощностей будет означать дефицит, а это значит введение графиков отключения. Эта ситуация близка к критической. Если будет рост потребления или дополнительные потери в системе, то мы подойдем вплоть до необходимости введения ограничений", — добавляет Андриан Прокип.

Минус АЭС

Теоретически Украина может "пройти по краю" на атомной энергетике и импорте электроэнергии из ЕС для балансировки в пиковые часы (при отсутствии собственных маневрирующих мощностей). После обстрелов 22 марта такую помощь нам оказали энергосистемы Польши, Словакии и Румынии.

"Но если мы будем надеяться только на атомную генерацию и импорт, то мы не сбалансируем пиковое потребление и все равно будем жить в условиях отключений", — уверяет Прокип.

"Если делать краткосрочный прогноз на год, то мы вытянем (на атомной энергетике и импорте. — Ред. ) Но если война будет продолжаться, тогда рано или поздно система обрушится. Эта война — это борьба энергосистем. Мы же бьем по их нефтепереработке. Чья система выдержит — наша или российская — тот и победит", — добавляет Омельченко.

Более того, никто не даст гарантий, что россияне не будут пытаться отминусовать от нашей энергосистемы АЭС.

"Они могут бить по объектам атомной генерации, чтобы вывести из работы блок. То есть не нанести вред самому блоку с утечкой радиации (что очень маловероятно). Там есть куда бить, чтобы блок был выведен из строя. А вывод из эксплуатации одного-двух блоков АЭС поставит на грань полноценное обеспечение электроэнергией и тогда можно будет говорить, что мы будем жить в перманентных отключениях, как, например, в ЮАР, где люди имеют свет по 8 часов в день", — подчеркивает Корольчук.

Почему сейчас?

Это самый парадоксальный вопрос, ведь зиму — период пикового потребления электроэнергии — Украина прошла без массированных атак на энергетику и стабилизационных отключений, а теперь, когда отопительный сезон почти завершен, враг решил обесточить Украину. Почему так?

По словам экспертов, это не "глупость орков", а вполне прагматичный расчет. Если не считать политических факторов, способствующих таким атакам (задержка помощи США и как следствие истощение ПВО), то враг уничтожает нашу энергетику как раз накануне двух очередных пиков потребления: летом и зимой. И ожидать полного восстановления системы, хотя бы до следующего отопительного сезона (не говоря уже о лете) – это иметь излишний оптимизм.

"Во-первых, повреждена ДнепроГЭС, которая будет восстанавливаться, возможно, год или больше. Во-вторых, система может и не восстановиться, если будут продолжаться удары, а у нас не будет достаточно средств ПВО", — говорит Омельченко.

Кроме того, если в прошлом сезоне атаки по энергетике в большинстве своем имели целью психологическое влияние на украинцев, то сейчас ситуация может быть уже другой.

"Мы увидели Харьков, Днепр, Запорожье, где фактически сосредоточены объекты, отвечающие за ведение боевых действий: логистика, транспорт, ремонт. То есть причина военная. Собственно, это могут быть удары не по энергетике как таковой, а по объектам, которые обеспечивают функционирование экономики в той части, которая обеспечивает военную составляющую. Если россияне там планируют какое-то наступление, это им будет способствовать", — резюмировал Юрий Корольчук.

Впрочем, россияне продолжают уничтожать не только энергетическую инфраструктуру Украины, но и полностью гражданские объекты.