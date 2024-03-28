"Это совершенно очевидно": полковник британской армии назвал причину увольнения Залужного

Это было политическое решение президента, но у него было несколько серьезных оснований

Увольнение Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ связано с некомпетентными людьми в его команде. Некоторые из них руководили контрнаступлением, хотя не имели достаточного понимания и умений.

Сказалась также усталость Валерия Залужного. Об этом полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант рассказал в интервью "Телеграфу".

"Было немало некомпетентных людей в команде Залужного, кого там вообще не должно было быть. Тот, кто непосредственно руководил контрнаступлением, ни в коем случае не должен был этим заниматься. Там ни понимания, ни умения не было", — сказал Грант.

Полковник назвал Залужного большим мотиватором, хотя не все было так хорошо, как хотелось бы. Он отметил, что среди уволенных были хорошие офицеры.

"Относительно Залужного, очевидно, это было политическое увольнение, а также из-за того, что многие вещи происходили не так хорошо, как хотелось бы. Хотя Залужный – большой мотиватор. Меня волнует, что среди этих шести десятков уволенных были и очень хорошие офицеры. Возможно, Залужный был одним из них", — сказал Грант.

Увольнение Залужного может быть связано с его усталостью. Менять офицеров — это нормальная практика в любой стране, отметил британский полковник.

"Хотя это совершенно очевидно, что Залужный был уставшим, и это не удивительно. Вероятно, что он в любой другой стране был бы отстранен – по причине усталости. Необходимо менять и освежать офицеров. Но чего никогда не стоит делать — это менять одного на другого, который ничем не лучше того, кого увольняют", — сказал Грант.

Больше об увольнении Залужного, сценариях прекращения войны, войсках НАТО в Украине и перспективах ВСУ на фронте читайте во второй части эксклюзивного интервью полковника британской армии для "Телеграфа": "Если Франция соберется на войну, другие страны последуют — эксперт по безопасности Глен Грант".

Ранее вышла первая часть интервью. В ней эксперт по вопросам безопасности высказался о распаде РФ, действующем и бывшем президенте Украины, помощи от Запада. Читайте больше в материале под названием "Через два года Россия начнет "трескаться" — британский эксперт по безопасности Глен Грант".