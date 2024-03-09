В Одесской области задержали подозреваемого в убийстве военного: подробности

Подозреваемый признался в совершенном преступлении

В пятницу, 8 марта, в Подольске Одесской области был убит мужчина в военной форме. На следующий день, в субботу, полиция задержала подозреваемого.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемым оказался житель Одесской области, временно проживавший в райцентре. В содеянном он сознался.

Полицейские приступили к производству по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины и провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в результате которых оперативно разоблачили злоумышленника.

"В настоящее время решаем вопрос об сообщении ему о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку и избрании меры пресечения. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет", — отметил начальник Подольского районного управления полиции Олег Жуковский.

Напомним, что убийство произошло в центре города на проспекте Шевченко. Местные каналы предположили, что погибшему мужчине с виду примерно 40 лет. Точно определить возраст трудно, ведь в результате побоев лицо погибшего сильно изуродовано.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате ракетной атаки 9 марта на Днепропетровщине погиб подросток.