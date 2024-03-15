В работе Monobank произошел масштабный сбой: что известно

Работники банка не прокомментировали причину сбоя

В пятницу, 15 марта, в работе Monobank произошел сбой. Некоторые пользователи сообщают, что есть проблемы в работе приложения, а также с транзакциями.

Об этом сообщают паблики Киевщины. При входе в приложение возникает ошибка. В службе заботы банка заявили, что все усилия сотрудников направлены на решение этого вопроса.

"Просим вас немного подождать, обещаем, что в ближайшее время сложность будет устранена", — написали в чат-боте.

При вході в застосунок виникла помилка

При переказі коштів виникла помилка

Сотрудники банка пока не прокомментировали причину сбоя. Но, как отметили в службе заботы Monobank, возникли технические сложности.

Напомним, в воскресенье, 3 марта 2024 года, произошел технический сбой в работе "Монобанка", но был быстро устранен. Причину этих неисправностей объяснили в шутливой форме.

Совладелец компании Олег Гороховский извинился перед клиентами банка, а затем "объяснил" причину сбоя. Он пошутил, что накануне кто-то из IT-специалистов "много выпил, поэтому утром не мог нормально проснуться".

К тому же в январе было три масштабных сбоя работы сервисов этого банка. Вечером 19 января была совершена мощная DDoS-атака в дополнение. Специалистам удалось ее отразить.

Ранее Телеграф писал, что Monobank запустил новый сервис для помощи армии. Он называется "боевые". Каждый желающий сможет отблагодарить украинских защитников после оплаты счета в кафе, ресторане или другом пункте общественного питания.