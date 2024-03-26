Перепады температур и дожди: какой будет погода в Киеве до Пасхи

Преобладать будет переменная облачность

В последние дни марта радуют солнечным теплом и ясным небом в Киеве. Однако дальше следует ожидать перепадов температур и осадков, типичных для весны.

Пока что температура воздуха будет постепенно подниматься. Об этом говорится на сайте Meteoprog.

До конца марта осадков в столице не ожидается. Преобладать будет переменная облачность. Столбики термометра в последние дни месяца могут подняться до +16°.

В первой декаде апреля температура воздуха может опуститься до +11…+13° днем и до +2°…+4° ночью. Ожидаются местами мелкие дожди. Будет преобладать пасмурная погода.

Во второй декаде месяца столбики термометра будут медленно, но уверенно подниматься. Температура воздуха днем составит +13…+15°, ночью +5°…+7°. Синоптики прогнозируют переменную погоду. Осадков не ожидается.

Начало третьей декады апреля начнется с небольших осадков. Возможны небольшие дожди. Температура будет постепенно лезть вверх. В 20-х числах апреля ожидается до +18°, ночью может падать до +6°…+8°. А конец месяца порадует солнечной погодой и 22 тепла.

Карта погоды на апрель

Начало мая встретит киевлян без осадков, а солнечными лучами и теплом. Температура воздуха днем будет держаться на уровне +20 … +22 °, ночью +10 °.

В Пасху, 5 мая, синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков. Столбики термометра поднимутся до +20° днем, ночью упадут до +10°.

Карта погоды на начало мая

Ранее "Телеграф" писал, какой будет погода в Киеве в ближайшие дни. Преобладает переменная облачность и сильные ветры.