Этими фамилиями предки хотели защитить целый род: проверьте свою

Всего насчитывается порядка 40 таких родовых имен

В богатом списке украинских фамилий есть те, которыми раньше наши предки давали тем детям, которых пытались защитить от бед. Они считали, что фамилии оказывают большое влияние на судьбу и даже могут отогнать все плохое от людей.

Об этом говорится в книге "Украинские фамилии прикарпатской Львовщины в конце XVIII – начале XIX века" И. Фарион. Там отмечается, что в прошлом если предки хотели оградить свой род от всего злого, тогда давалась фамилия, связанная с природой.

В целом отмечено порядка 40 таких родовых имен. Однако это далеко не все.

Такими фамилиями раньше пытались защитить род:

Фамилии, связанные с деревьями и кустарниками – Дуб, Дубовый, Дубовский, Дубицкий, Дубенко, Липка, Граб, Кленовый, Слива, Соснич.

Фамилии, которые пошли от названий травянистых растений – Очеретнюк, Горошко, Череда, Барвинченко, Виноград, Кропива, Лепеха, Лобода, Хмеленко.

Родовые имена по названиям плодов и частям растений – Коринь, Гилкова, Лоза, Ягода, Жёлудь, Квитка, Лозовой, Лозинський, Качан.

Фамилии от названия от грибов и овощей – Боровик, Вильховик, Грибовський, Капуста, Редька, Буряк, Бульба, Морковкин, Огурцов, Цибуля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие украинские фамилии по звучанию похожи на брань. В целом насчитывается десять таких родовых имен.