Цими прізвищами пращури хотіли захистити цілий рід: перевірте своє

Усього налічується близько 40 таких родових імен

У багатому списку українських прізвищ є ті, якими раніше наші предки давали дітям, яких намагалися захистити від бід. Вони вважали, що прізвища дуже впливають на долю і навіть можуть відігнати все погане від людей.

Про це йдеться у книзі "Українські прізвища прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII – на початку XIX століття" І. Фаріон. Там наголошується, що в минулому якщо предки хотіли захистити свій рід від усього злого, тоді давалося прізвище, пов’язане з природою.

Загалом зазначено близько 40 таких родових імен. Однак, це далеко не все.

Такими прізвищами раніше намагалися захистити рід:

Прізвища, пов’язані з деревами та чагарниками – Дуб, Дубовий, Дубовський, Дубицький, Дубенко, Липка, Граб, Кленовий, Слива, Соснич.

Прізвища, які походять від назв трав’янистих рослин – Очеретнюк, Горошко, Череда, Барвінченко, Виноград, Кропива, Лепеха, Лобода, Хмеленко.

Родові імена за назвами плодів та частин рослин – Корінь, Гілкова, Лоза, Ягода, Жолудь, Квітка, Лозовий, Лозинський, Качан.

Прізвища від назви від грибів та овочів – Боровик, Вільховик, Грибовський, Капуста, Редька, Буряк, Бульба, Морковкін, Огурцов, Цибуля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які українські прізвища за звучанням схожі на лайку. Загалом налічується десять таких родових імен.