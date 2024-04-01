Мужчина застрелился из автомата копа: новые подробности трагедии в Кировоградской области

Полицейскому грозит до 8 лет лишения свободы

В Государственном бюро расследований (ГБР) устанавливают обстоятельства смерти 32-летнего мужчины, который 28 марта совершил самоубийство в городе Светловодск Кировоградской области. Он отобрал табельный автомат у полицейского и застрелился из него.

Сотруднику правоохранительных органов теперь грозит до 8 лет лишения свободы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), сообщает пресс-служба ДБР.

По предварительным данным, инцидент произошел ночью 28 марта. Правоохранители получили сигнал о неадекватном поведении мужчины. Он угрожал, что совершит самоубийство.

Когда полицейские приехали по указанному адресу, то вызвали скорую помощь. Медики осмотрели мужчину, который вел себя неадекватно, и сказали, что его доставят в психбольницу.

В этот момент мужчина выхватил у одного из полицейских автомат. Он выстрелил себе в голову. От полученной травмы мужчина скончался на месте.

В СМИ распространялась и другая версия. Якобы этого мужчину доставили в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Там же, по этой версии, он выхватил автомат у полицейского и застрелился.

Пресс-служба ГБР ничего не писала в сообщении о ТЦК. Ранее пресс-секретарь теруправления ДБР в Николаеве Ольга Проценко подтвердила, что мужчина совершил самоубийство. Гражданина не доставляли в Светловодский ТЦК. Проценко подтвердила намерения медиков госпитализировать мужчину в психушку.

Для справки: Государственное бюро расследований занимается делами, в которых фигурируют сотрудники правоохранительных органов, судов, органов власти. То есть те лица, которые могут влиять на ход уголовного производства и поэтому могут избежать наказания.

ДБР занимается расследованием резонансных дел. Среди последних наиболее известных – уголовное производство о гибели помощника экс-главнокомандующего Валерия Залужного Геннадия Частякова. Он погиб из-за детонации гранат.

Такой подарок на день рождения ему сделал коллега Олег Тимченко. Последний своей вины не признает. Детективам удалось узнать, где подозреваемый взял гранаты.

Ранее "Телеграф" сообщал о задержании экс-чиновника Минобороны. Его обвиняют в незаконном обогащении.