"Доминировать на рынках третьих стран": Сергей Высоцкий оценил сотрудничество Украины и США в "оборонке"

Экс-нардеп, представитель Ассоциации производителей оборонной промышленности, прокомментировал перспективы американских инвестиций в отечественный сектор ВПК

Перспектив победы в войне против России появится больше, если Украина продолжит усиливать связи с американскими компаниями оборонного сектора и, в случае увеличения инвестиций из США в отечественный сектор ВПК.

Об этом "Телеграфу" на полях Форума по экономике и безопасности в Киеве в пятницу, 5 апреля, рассказал Сергей Высоцкий, заместитель председателя Национальной ассоциации производителей оборонной промышленности Украины, бывший народный депутат. Ассоциация производителей выступила соорганизатором и спонсором конференции.

"Это не только security форум и вопросы безопасности, но и экономики. Это очень связанные вещи. Мы понимаем, что без экономической помощи наших партнеров, без того, чтобы усиливать связи между нашим оборонным бизнесом и американским, нам будет трудно. Однако в случае сотрудничества наши перспективы победить в войне будут большими, поэтому для нас сегодня очень важно выступить соорганизаторами конференции, которая объединяет американский и украинский бизнес и миры безопасности. Конечно, здесь представлен ряд американских инвесторов, венчурных инвесторов, здесь есть бывшие представители разведсообщества, эксперты по вопросам безопасности и представители американских компаний, а также украинских предприятий, которых мы пригласили (они являются членами нашей ассоциации). Надеюсь, на полях этой конференции сможем поговорить о возможной совместной кооперации и поддержке украинских проектов. И таким образом совместно двигаться к нашей победе в войне.", — рассказал Сергей Высоцкий.

По его словам, на сегодняшний день уже есть американские компании, которые готовы рисковать и инвестировать средства в совместные или украинские проекты.

"Пока что крупные компании, как правильно отметил генерал Дэвид Петреус и дипломат Курт Волкер, у них все хорошо, и они не будут рисковать. Но венчурный капитал, оперирующий рискованными инвестициями, а также небольшие оборонные компании США, которые хотят достичь высших уровней, конечно, они смотрят на Украину как на партнера, смотрят на наши компании, ноу-хау и т.д. Фактически, речь идет о том, чтобы, приобщаясь к технологиям, имеющимся в США, используя наши производственные и технологические базы, производить совместные продукты, чтобы потом можно было доминировать на рынках третьих стран, что будет помогать нам также выиграть войну", — сказал он.

Сергей Высоцкий добавил также, что американские и иностранные компании, у которых есть стремление перейти из условной третьей лиги в секторе ВПК, во вторую, "а из второй в первую, они уже приступают к работе": "Я знаю даже о небольших (до одного миллиона долларов), но уже каких-то инвестициях, которые пойдут в Украину. Однако это только первые шаги, которые, возможно, позволят показать наиболее системным американским игрокам, что Украина готова, и мы как ассоциация готовы, производить оружие вместе, продавать его вместе. И, конечно, сможем вытеснять отсюда Россию".