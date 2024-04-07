Григорий Козловский рассказал, как ФК "Рух" стал самой молодой командой из более 60 лиг мира

Игроки показывают высокие результаты

Львовский ФК "Рух", играющий в Украинской премьер-лиге (УПЛ), стал самой молодой командой мира по данным Международного центра спортивных исследований (CIES). Основатель клуба Григорий Козловский рассказал, как футбольный клуб получил этот статус.

Григорий Козловский как основатель сделал ставку на молодых игроков, но дело не только в возрасте, а в качестве их игры и перспективах команды. Детали узнал "Телеграф".

Как ФК "Рух" стал самой молодой командой в мире

В мировом рейтинге молодых команд было представлено более 60 лиг, в которых молодежи дают много игрового времени. Средний показатель ФК "Рух" составил 52,4%.

ФК "Рух" – самый молодой клуб в мире

Самая "младшая" команда Премьер-лиги Украины, а теперь и мира, так распределяет игровое время между молодежью:

футболисты до 23 лет — 65,5% игрового времени;

игроки до 22-х — 55,4%;

до 20 лет — 17,5%;

до 19 лет — 0,4%.

Отметим, что в рейтинге после "Руха" идут такие команды как словацкая "Жилина" (44,5%) и австрийский "Ред Булл" (42,7%). Закрыли пятерку самых молодых команд мира "Волендам" и "Аякс", обе из Нидерландов.

Получение этого статуса – настоящий праздник для команды

Григорий Козловский рассказал, как удалось добиться этого результата

Григорий Козловский поздравил с важным достижением игроков команды и тренеров. Он отметил также уровень игры футболистов.

Главные результаты команда показывает на поле

"Важно отметить, что "Рух" — это не просто самая молодая команда мира, но и команда, которая демонстрирует хорошие результаты. В сезоне 2023/24 "Рух" борется за выход в еврокубки. Это свидетельствует о том, что молодые таланты "Руха" способны не только много играть, но и показывать качественный футбол", — отметил Григорий Козловский.

Григорий Козловский видит перспективу в работе с молодежью. "Рух" имеет свою академию, где обучает юных спортсменов. Кроме этого, агенты клуба постоянно ищут таланты среди молодых футболистов, играющих за другие команды.

В команде уделяют большое внимание развитию молодежи

Вторым важным фактором является качество работы с игроками. У молодых футболистов есть возможности для развития и быстрого перехода в основной состав команды.

У молодежи движения есть возможности попасть в основной состав команды и закрепиться в нем.

Григорий Козловский и ФК "Рух" помогают ВСУ

Григорий Козловский не только развивает футбол Украины, делая ставку на молодежь, но и поддерживает украинскую армию во время полномасштабного вторжения России. ФК "Рух" с 24 февраля активно помогает воинам. Среди них 45-ая отдельная артиллерийская бригада и не только.

Григорий Петрович Козловский вместе с "желто-черной" семьей передавал Силам обороны важное оборудование. Это авто, генераторы, беспилотники и прочее.

Ранее "Телеграф" сообщал, как фонд Григория Козловского "Рух у майбутнє" помогает ВСУ. По состоянию на начало марта 2024 года, общая сумма, направленная на помощь Силам обороны, превысила 100 млн грн.

В декабре прошлого года Григорий Козловский, ФК "Рух" совместно с фондами "Дети Героев" и "Я — Мариуполь", устроили праздник для детей. Мероприятие было посвящено Дню святого Николая.

Напомним, в 23-м туре УПЛ львовский ФК "Рух" сыграет с "Шахтером" (Донецк). Пока клуб Козловского занимает 5 место в турнирной таблице и борется за зону еврокубков.