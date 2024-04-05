Чемпионат Украины по футболу, 23 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Игровой тур продлится 4 дня

В субботу, 6 апреля, матчем "Верес" — "Оболонь" стартует 23-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Накануне в лиге появилась еще одна команда, которая получила бронь от мобилизации.

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. В центральном поединке тура встретятся "Днепр-1" и "Заря". "Динамо" и "Шахтер" проведут домашние матчи против ЛНЗ и "Руха" соответственно.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 23 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Турнирное положение команд УПЛ после 22 тура

Суббота, 6 апреля

"Верес" — "Оболонь" — 15:30

Воскресенье, 7 апреля

"Черноморец" — "Александрия" — 13:00

"Колос" — "Металлист-1925" — 15:30

"Шахтер" — "Рух" — 18:00

Понедельник, 8 апреля

"Минай" — "Полесье" — 13:00

"Динамо" — ЛНЗ — 15:30

"Кривбасс" — "Ворскла" — 18:00

Вторник, 9 апреля

"Днепр-1" — "Заря" — 13:00

Напомним, накануне в Украине состоялись полуфиналы Кубка. "Шахтер" прошел "Черноморец", а "Полесье" уступило "Ворскле". Финал пройдет 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.