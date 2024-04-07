Григорій Козловський розповів, як ФК "Рух" став наймолодшою командою з понад 60 ліг світу

Гравці показують високі результати

Львівський ФК "Рух", який грає в Українській прем’єр-лізі (УПЛ), став наймолодшою командою світу за даними Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES). Засновник клубу Григорій Козловський розповів, завдяки чому футбольний клуб отримав цей статус.

Григорій Козловський як засновник зробив ставку на молодих гравців, але справа не лише у віці, а в якості їхньої гри та перспективах команди. Деталі дізнався "Телеграф".

Як ФК "Рух" став наймолодшою командою у світі

У світовому рейтингу наймолодших команд було представлено більш як 60 ліг, у яких молоді дають багато ігрового часу. Середній показник ФК "Рух" склав 52,4%.

ФК "Рух" - наймолодший клуб у світі

"Наймолодша" команда Прем’єр-ліги України, а тепер і світу, так розподіляє ігровий час між молоддю:

футболісти до 23 років — 65,5% ігрового часу;

гравці до 22-х — 55,4%;

до 20 років — 17,5%;

до 19 років — 0,4%.

Зазначимо, що у рейтингу після "Руху" йдуть такі команди як словацька "Жиліна" (44,5%) й австрійський "Ред Булл" (42,7%). Замкнули п’ятірку наймолодших команд світу "Волендам" та "Аякс", обидві з Нідерландів.

Отримання цього статусу - справжнє свято для команди

Григорій Козловський розповів, як вдалось досягти цього результату

Григорій Козловський привітав з важливим досягненням гравців команди та тренерів. Він відзначив також і рівень гри футболістів.

Головні результати команда показує на полі

"Важливо зазначити, що "Рух" — це не просто наймолодша команда світу, але й команда, яка демонструє хороші результати. У сезоні 2023/24 "Рух" бореться за вихід до єврокубків. Це свідчить про те, що молоді таланти "Руху" здатні не лише багато грати, але й показувати якісний футбол", — зазначив Григорій Козловський.

Григорій Козловський бачить перспективу у роботі з молоддю. "Рух" має власну академію, де навчає юних спортсменів. Окрім цього, агенти клубу постійно шукають таланти серед молодих футболістів, які грають за інші команди.

У команді приділяють велику увагу розвитку молоді

Другим важливим фактором є якість роботи з гравцями. Молоді футболісти мають можливості для розвитку та швидкого переходу в основний склад команди.

У молоді Руху є можливості потрапити в основний склад команди та закріпитись у ньому

Григорій Козловський і ФК "Рух" допомагають ЗСУ

Григорій Козловський не лише розвиває футбол України, роблячи ставку на молодь, а й підтримує українську армію під час повномасштабного вторгнення Росії. "Рух" з 24 лютого активно допомагає воїнам. Серед них 45-та окрема артилерійська бригада.

Григорій Петрович Козловський разом з "жовто-чорною" родиною передавав Силам оборони важливе обладнання. Це автомобілі, генератори, безпілотники та інше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як фонд Григорія Козловського "Рух у майбутнє" допомагає ЗСУ. Станом на початок березня 2024 року, загальна сума, направлена на допомогу Силам оборони, перевищила 100 млн грн.

У грудні минулого року Григорій Козловський, ФК "Рух" спільно з фондами "Діти Героїв" та "Я — Маріуполь" влаштували свято для дітей. Захід був присвячений Дню святого Миколая.

Нагадаємо, у 23-му турі УПЛ львівський ФК "Рух" зіграє з "Шахтарем" (Донецьк). Наразі клуб Козловського займає 5 місце у турнірній таблиці та бореться за зону єврокубків.