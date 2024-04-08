"Гопник не полезет только если знает, что получит по голове": чеченский командир о том, почему нельзя договариваться с Путиным

Допускать "заморозки конфликта" нельзя ни в коем случае, уверен он

Война России против Украины идет уже третий год и на Западе все чаще стали звучать предложения о переговорах с РФ и заморозке конфликта. Однако это было бы роковой ошибкой — собравшись с силами Россия снова начнет агрессию против Украины.

Такое мнение высказал Муслим Мадиев — чеченский командующий, воюющий в Украине, в интервью "РБК-Украина". Он уверен, что Россия считается только с силой, никакие договоренности эту агрессивную страну не сдерживают.

"Вы же помните, как Черчилль сказал – договор, заключенный с Россией, не стоит бумажки, на которой он написан. Смотрите, с нами они договаривались, договор не держат. Для них то, что мы с тобой договорились – без разницы. Они придумают что-то о тебе и зайдут. Мотивацию найдут и никаких проблем. И кто с них спросит. Как гопник – если он знает, что он получит по голове, он не полезет", — отметил он.

Мадиев подчеркнул, что допускать "заморозки конфликта" нельзя ни в коем случае. Россия накопит силы и нападет снова.

"Они соберутся и обратно придут. Если они почувствуют, что могут, они опять зайдут. Надо создавать серую зону, чтоб от них было 200 километров, и под Москву их загнать", — резюмировал чеченский командующий.

Напомним, полковник британской армии, известный в мире эксперт по безопасности Глен Грант уверен, что любые мирные переговоры с Путиным – это фактическая капитуляция. Поэтому у Украины сейчас есть выбор только между капитуляцией и войной.

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