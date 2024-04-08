"Гопник не полізе лише якщо знає, що отримає по голові": чеченський командир про те, чому не можна домовлятися з Путіним

Допускати "заморозки конфлікту" не можна в жодному разі, впевнений він

Війна Росії проти України триває вже третій рік і на Заході все частіше стали звучати пропозиції про переговори з РФ та заморожування конфлікту. Однак це було б фатальною помилкою — зібравшись із силами, Росія знову почне агресію проти України.

Таку думку висловив Муслім Мадієв – чеченський командувач, який воює в Україні, в інтерв’ю "РБК-Україна". Він упевнений, що Росія зважає тільки на силу, жодні домовленості цю агресивну країну не стримують.

"Ви ж пам'ятаєте, як Черчілль сказав — договір, укладений з Росією, не стоїть папірця, на якому він написаний. Дивіться, з нами вони домовлялися, чи договору не тримають. Для них те, що ми з тобою домовилися – не має значення. Вони вигадають щось про тебе і зайдуть. Мотивацію знайдуть і жодних проблем. І хто з них спитає. Як гопник — якщо він знає, що він отримає по голові, він не полізе", — зазначив він.

Мадієв наголосив, що допускати "заморозки конфлікту" не можна в жодному разі. Росія накопичить сили та нападе знову.

"Вони зберуться і прийдуть назад. Якщо вони відчують, що можуть, то вони знову зайдуть. Треба створювати сіру зону, щоби від них було 200 кілометрів, і під Москву їх загнати", — резюмував чеченський командувач.

Нагадаємо, полковник британської армії, відомий у світі експерт з безпеки Глен Грант упевнений, що будь-які мирні переговори з Путіним – це фактична капітуляція. Тому Україна зараз має вибір лише між капітуляцією та війною.

Читайте також інтерв’ю "Телеграфа": Третя світова війна є цілком можливою, — Курт Волкер про програш Росії, переговори з Путіним і плани Трампа