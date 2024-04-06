Дело недель? Зеленский сделал заявление насчет голосования за новый законопроект о мобилизации

На повестку дня его должны вынести уже через несколько дней

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает, что в ближайшие недели законопроект о мобилизации в Украине будет проголосован в Верховной Раде. В нем содержатся важные изменения в действующем законодательстве.

Об этом Зеленский сказал в интервью "Мы — Украина". Заметим, что на повестку дня законопроект вынесут уже в среду-четверг, 10-11 апреля.

"Сейчас в парламенте, вы знаете, рассматриваются изменения в действующее законодательство о мобилизации. Думаю, что в ближайшие недели парламент проголосует", — сказал глава государства.

Напомним, что сегодня, 6 марта, его рассмотрение Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не было завершено. Продолжение подготовки ко второму чтению состоится в понедельник, 8 апреля и, вероятно, вторник, 9 апреля. Однако это не повлечет за собой отсрочку голосования за законопроект, если подготовка завершится вовремя.

Более того, экс-спикер Верховной Рады, народный депутат Дмитрий Разумков рассказал "Телеграфу", что из нового закона убрали наиболее противоречивые нормы по блокированию счетов, ограничению предоставления консульских услуг, однако открытым остался вопрос о транспорте.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Украины Владимир Зелинский подписал закон, предусматривающий снижение минимального возраста для мобилизации мужчин. Теперь в армию будут призывать с 25 лет.