Пасха по-богатому: украинцам предлагают пасхальные кексы Dolce & Gabbana за тысячи гривен (фото)

За модный пасхальный "кулич" придётся заплатить 3,5 тыс грн

Украину, несмотря на продолжающуюся войну, захлестнуло пасхальное безумие. Супермаркеты переполнены тематическими товарами на любой кошелек. Среди них и пасхальные кексы.

Так, например, в магазинах сети Ле Сильпо продают "золотые" пасхальные кексы от Dolce & Gabbana. "Телеграф" решил показать их своим читателям.

Сначала пасхальный "кулич" почти за 100 долларов заметили в столичных магазинах сети. Но позже они появились и в Днепре.

Его изготавливает сицилийская компания Fiasconaro в коллаборации со всемирно известным люксовым брендом Dolce & Gabbana. Состав продукта ничем не удивит покупателя. Компания Fiasconaro выпекает такие "золотые" куличи из мягкого теста с добавлением яиц, муки, сливочного масла и молока. Кекс Коломба покрыт сверху шоколадом и сухофруктами. Есть два вкуса — клубничный и шоколадный.

Упаковка дорогостоящего десерта поистине впечатляет. В подарочный брендированный пакет помещена металлическая коробка. Внутри нее лежит сам кекс в красивой обертке с бантиком. Кроме того, внутри производители поместили баночку шоколадной пасты и нож для ее нанесения.

В сети можно даже найти видео распаковку "кулича" от Fiasconaro и Dolce & Gabbana. Её показала блогер под ником a.eto.hana. Она призналась, что купила пасхальный кекс ради контента. Девушка добавила, что для себя лично она бы не стала тратить такую сумму на покупку "люксового" кулича.

Ранее "Телеграф" давал своим читателям роскошный рецепт паски с шоколадом и вишней.