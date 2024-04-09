Великдень по-багатому: українцям пропонують великодні кекси Dolce & Gabbana за тисячі гривень (фото)

За модний пасхальний куліч доведеться заплатитиза 3,5 тис грн

Україну, не дивлячись на війну, захлеснуло великоднє божевілля. Супермаркети переповнені тематичними товарами на будь-який гаманець. Серед них і великодні кекси.

Так, наприклад, у магазинах мережі Ле Сільпо продають "золоті" великодні кекси від Dolce & Gabbana. "Телеграф" вирішив показати їх своїм читачам.

Спочатку великодню паску майже за 100 доларів помітили у столичних магазинах мережі. Але згодом вони з’явилися й у Дніпрі.

Його виготовляє сицилійська компанія Fiasconaro у колаборації із всесвітньо відомим люксовим брендом Dolce & Gabbana. Склад товару нічим не здивує покупця. Компанія Fiasconaro випікає такі "золоті" паски з м’якого тіста з додаванням яєць, борошна, вершкового масла та молока. Кекс Коломба покритий зверху шоколадом та сухофруктами. Є два смаки — полуничний та шоколадний.

Упаковка дорогого десерту справді вражає. У подарунковий брендований пакет вміщено металеву коробку. Усередині неї лежить сам кекс у гарній обгортці з бантиком. Крім того, всередині виробники помістили баночку шоколадної пасти та ніж для її нанесення.

У мережі можна навіть знайти відео розпаковки "паски" від Fiasconaro та Dolce & Gabbana. ЇЇ показала блогер під ніком a.eto.hana. Вона зізналася, що купила великодній кекс заради контенту. Дівчина додала, що для себе особисто вона не стала б витрачати таку суму на покупку "люксової" паски.

Раніше "Телеграф" давав своїм читачам розкішний рецепт паски з шоколадом та вишнею.