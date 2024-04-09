ВСУ нужно срочно "омолодить": начнут ли мобилизовывать 20-летних, ответил нардеп

В последнюю неделю этот вопрос часто обсуждается в обществе

В Украине не собираются мобилизовать граждан с 20 лет, потому что в этом нет нужды. Уменьшение мобилизационного возраста до 25 лет было правильным решением, но более радикальных изменений вводить не планируют.

Народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал об этом ТСН. Политик напомнил, что в настоящее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) считаются старейшей армией в Европе, поэтому им срочно нужно омоложение состава.

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"Решение об уменьшении призывного возраста ― это возвращение к здравому смыслу, существовавшему ранее. Потому что призывной возраст во всем мире ― от 17-18 до 25 лет", ― рассказал Вениславский.

Снижение мобилизационного возраста позволяет расширить список военнообязанных граждан. Сам нардеп положительно относится к нововведению.

"Это изменение сделано для того, чтобы молодые люди в возрасте от 25 и 27 лет на основании этого закона получили статус военнообязанных, а значит, могли быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины. Я к такому нововведению отношусь положительно, потому что нам нужно формировать резервы армии и восполнять потери", ― сказал Вениславский.

Нардеп возразил, что в Украине планируют радикально снизить возраст для мобилизации до 20 лет. В этом нет нужды, отмечает Вениславский. Этот вопрос даже не обсуждается.

"Нет, такого не планируется и даже не рассматривается по состоянию на данный момент. Такой потребности пока нет", ― сказал Вениславский.

Законопроект о мобилизации, который ранее нардепы завалили четырьмя тысячами правок, вынесут на рассмотрение на ближайшем планерном заседании. Эту информацию Вениславский рассказал журналистам.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк назвал дату вынесения законопроекта о мобилизации на рассмотрение Рады. Он считает, что финальное голосование состоится на этой неделе.

Владимир Зеленский 2 апреля подписал законопроект об уменьшении мобилизационного возраста. Ранее военнообязанными считались мужчины от 27 лет. Теперь возраст уменьшен до 25 лет. 2 апреля президент подписал еще два законопроекта – об аннулировании статуса "ограниченно пригодный" и об электронном кабинете военнообязанного.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из осужденных сможет мобилизоваться в ВСУ и на каких условиях. Один из комитетов ВРУ порекомендовал официально разрешить служить в армии тем, кто находится в местах лишения свободы.