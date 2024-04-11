Технические пробелы: юрист объяснил, почему украинцы не успеют обновить данные в ТЦК по требованию нового закона о мобилизации

Положение, вызывающее юридические вопросы в смысле реализации – сроки для обновления личных данных

Новый законопроект о мобилизации, над которым парламентарии работали с конца прошлого года, оказался не лишенным недостатков. Возникает сомнение в том, что гражданам удастся воспользоваться дистанционным способом обновления данных

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал юрист ЮК "Де-юре", специалист в военной практике Владислав Мартынчук. По его словам, положение, вызывающее юридические вопросы в смысле реализации – сроки для обновления военнообязанных личных данных.

"Сделать это можно в ТЦК, ЦНАП или электронном кабинете не позднее 60 дней со дня принятия закона. Впрочем, электронного кабинета до сих пор не существует. Кабмин только сейчас устанавливает двухмесячный дедлайн для внедрения этого сервиса. Таким образом, возникает сомнение в том, что гражданам удастся воспользоваться дистанционным способом обновления данных", – говорит юрист в комментарии "Телеграфу".

Полный разбор нового законопроекта читайте по ссылке .

Ранее "Телеграф" сообщал, что военные на передовой ждут демобилизации. Они устали физически и эмоционально.