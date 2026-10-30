У кассира "АТБ" закончилась мелочь: придется ли покупателю платить больше

Как выдают сдачу в супермаркетах

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При расчете в супермаркете "АТБ" иногда возникает ситуация, когда кассиру не хватает мелочи, чтобы выдать покупателю сдачу. Из-за этого клиенты могут столкнуться с неудобствами при оплате.

Может ли сотрудник в таком случае округлить сумму в пользу магазина и как решают проблему с нехваткой разменных денег? Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ".

Что делает кассир, если нет мелочи

По словам сотрудника торговой сети, такая ситуация иногда возникает во время смены. Чаще всего речь идет о нехватке монет номиналом 1, 2 или 5 гривен.

В то же время кассир не может самостоятельно округлить сумму в чеке в пользу магазина только из-за отсутствия необходимых монет.

В таких случаях сотрудник обращается к коллегам-продавцам, чтобы разменять деньги. Если это не помогает, он просит администратора принести необходимое количество монет из сейфа.

Чаще всего не хватает монет номиналом 1, 2 или 5 гривен

Напомним, ранее сотрудник "АТБ" рассказывал "Телеграфу", обманывают ли покупателей при продаже весового товара.