У кассира "АТБ" закончилась мелочь: придется ли покупателю платить больше
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Как выдают сдачу в супермаркетах
При расчете в супермаркете "АТБ" иногда возникает ситуация, когда кассиру не хватает мелочи, чтобы выдать покупателю сдачу. Из-за этого клиенты могут столкнуться с неудобствами при оплате.
Может ли сотрудник в таком случае округлить сумму в пользу магазина и как решают проблему с нехваткой разменных денег? Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ".
Что делает кассир, если нет мелочи
По словам сотрудника торговой сети, такая ситуация иногда возникает во время смены. Чаще всего речь идет о нехватке монет номиналом 1, 2 или 5 гривен.
В то же время кассир не может самостоятельно округлить сумму в чеке в пользу магазина только из-за отсутствия необходимых монет.
В таких случаях сотрудник обращается к коллегам-продавцам, чтобы разменять деньги. Если это не помогает, он просит администратора принести необходимое количество монет из сейфа.
Напомним, ранее сотрудник "АТБ" рассказывал "Телеграфу", обманывают ли покупателей при продаже весового товара.
Также "Телеграф" рассказывал о ловушке на кассах: почему покупатели "АТБ" остаются без обещанных скидок.