Первые украинские пилоты, которые учились на F-16, завершили подготовку в Великобритании: детали и фото

Министерство обороны Британии показало фото

Украинские пилоты, обучавшиеся на F-16 в Британии, продолжат подготовку. Следующий этап будет проходить во Франции.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter (X).

"Выпуск первых украинских пилотов, прошедших интенсивную подготовку под руководством инструкторов Воздушных сил Соединенного Королевства. Теперь они перейдут в следующий этап обучения во Франции", — говорится в сообщении.

Министерство обороны Британии также показало фото украинских пилотов, обучавшихся на самолетах F-16.

F-16 для Украины

Вопрос передачи Украине самолетов F-16 продвигается по плану. До этого известно, что они появятся на украинском небе летом 2024 года.

Норвегия в рамках "коалиции истребителей" готовится передать Украине 22 американских истребителя F-16. Но есть нюанс – только 12 из них, которые до этого планировалось продать, находятся в пригодном для полетов состоянии.

Известно, что кроме 22 самолетов Украина также получит от Норвегии двигатели для них, вспомогательные материалы, авиатренажеры, запчасти и другое полезное оборудование.

Однако есть опасения, что 10 неисправных самолетов могут быть разве что пущены на запчасти в случае необходимости. Норвегия планировала продать 12 самолетов американской компании Draken International, поэтому их успели отремонтировать. За другие даже не брались.

Ранее "Телеграф" писал, что первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании.