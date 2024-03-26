"Большая угроза": появились новые детали спецоперации России "Майдан-3"

Основные информационные удары, вероятно, будут летом и осенью этого года

Страна-агрессор Россия проводит информационную кампанию, состоящую из ряда вбросов. В Кремле пропагандируют отсутствие выборов в Украине, дискредитацию главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, а также выдвигают тезис — "мир любой ценой". Все это составляющие вражеской кампании "Майдан 3".

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в комментарии LIGA.net.

По его словам, это большая угроза украинскому обществу. В Кремле продвигают тезис, мол, российский диктатор Владимир Путин "выиграл выборы", а в Украине их не планируют.

"Некоторые месседжи уходят на нашу аудиторию, но очень серьезно работают россияне на американском поле", — сказал Коваленко.

Он добавил, что всплеск активности кампании о "нелегитимности" был в январе-феврале. Сейчас ситуация более спокойная, потому что Украина провела кампанию по разъяснению планов врага.

"Власти объяснили, что есть 108 статья Конституции, что президент выполняет свои полномочия до вступления на пост нового президента, что выборы провести безопасно сейчас невозможно. Сейчас пошел спад в нашем информполе", — добавил он.

Однако, по словам Коваленко, ближе к маю эту тему могут снова поднять. Основные информационные удары, вероятно, будут летом и осенью этого года.

Кроме того, Россия пытается внести раскол в ВСУ. Пропагандисты дискредитируют главнокомандующего, заявляя, что якобы офицерский состав Украины недоволен своим командованием.

"Россияне одевают украинскую форму и пытаются "качать" тему раскола в армии. Другая тема, которую Россия качает сейчас, — "мир любой ценой". Это большая угроза. И враг будет делать летом, ближе к осени на нее ставку", — резюмировал Коваленко.

Ранее "Телеграф" писал о том, что 27 февраля 2024 года Комитет по разведке при президенте Украины заявил, что оккупанты реализуют против Украины дестабилизационный план, который был назван "Майдан-3". То есть, стоит ожидать, что в ближайшие недели противник будет прилагать максимум усилий, чтобы пытаться разжечь конфликты внутри Украины, а также и в других точках мира, где есть поддержка страны.