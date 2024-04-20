Зеленський підписав указ про обмеження азартних ігор в інтернеті: що зміниться

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування

У суботу, 20 квітня, рада національної безпеки та оборони ухвалила важливе рішення, яке стосується роботи онлайн-казино. Президент України уже ввів його у дію.

Володимир Зеленський підписав Указ №234/2024 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 квітня 2024 року "Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет"".Про це йдеться на сайті глави держави.

Що буде обмежено

обмежити рекламу онлайн-казино;

визначити ліміти гри на тиждень та ліміти витрат;

запровадити систему онлайн-моніторингу;

блокувати нелегальні веб-сайти азартних ігор;

запровадити обмеження для військових;

СБУ доручили провести перевірку організаторів азартних ігор.

Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зеленський доручив уряду в місячний термін:

розробити порядок обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань;

заборонити реєстрацію організатором онлайн-казино кількох акаунтів для одного гравця;

встановлювати перед початком гри ліміт витрат гравця на гру впродовж певного часу;

провести інформаційно-роз'яснювальну кампанію щодо небезпеки азартних ігор, загроз ігрової залежності, способів попередження та лікування ігрової залежності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на петицію щодо обмеження роботи онлайн казино, яка набрала необхідну кількість голосів за рекордний термін. Президент зазначив, що в Україні буде врегульовано питання щодо роботи цих віртуальних закладів. Він сказав, що ця сфера не повинна використовуватися для маніпуляції людьми.

Раніше "Телеграф" писав, що чутки про "епідемію" азартних ігор у ЗСУ докотилися до Заходу. Там вказують на небезпеку того, що військові, які часто проводять довгі години поза бойовими діями, витрачають більшу частину своєї щомісячної зарплати на ігрові онлайн-платформи на мобільних телефонах.