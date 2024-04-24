Суд принял решение по уволенной из Минюста чиновнице с российским паспортом

По данным СБУ, во время пребывания в оккупированном Крыму у экс-чиновницы были контакты с сотрудниками ФСБ РФ

Суд признал законным увольнение из Министерства юстиции бывшей топ-чиновницы ведомства, у которой обнаружили гражданство России. Это решение в Шестом апелляционном админсуде отстояли представители Минюста.

Как сообщает СБУ в Telegram, речь идет о бывшей заместительнице начальника Центрального межрегионального управления Минюста, которая по собственной инициативе получила российское гражданство. Имени экс-чиновницы не называют, однако судя по описанию дела речь идет о бывшей заместительнице начальника Центрального межрегионального управления Минюста Марине Прилуцкой.

Факт добровольного получения ею российского гражданства задокументировали сотрудники СБУ. Они сообщили об этом руководству Минюста. На этом основании в 2021 году Прилуцкую уволили, однако она решила обжаловать это решение, ссылаясь на справку "главного управления МВС РФ по городу Москва". В этом документе было сказано, что у нее якобы нет российского паспорта.

Коллегия украинского суда не удовлетворила жалобу бывшей чиновницы. Представители СБУ доказали ничтожность документов, выданных РФ о якобы отсутствии у нее гражданства России. Также Служба безопасности смогла доказать, что Прилуцкая не выезжала в Болгарию, где, по ее словам, якобы были получены российские документы.

Напомним, Прилуцкая занимала должность заместителя начальника Центрального межрегионального управления Министерства юстиции — начальника Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Киевской области с 2019 года. С 2003 года она работала на должностях в органах Государственной исполнительной службы Украины.

В 2021 году она была уволена с должности заместительницы начальника Центрального межрегионального управления Минюста после того, как СБУ установило у нее российское гражданство. По информации Службы безопасности Украины, 13 марта 2014 года Прилуцкая прибыла в Ялту (АР Крым), где зарегистрировала свое место жительства. Позднее на основании прописки она получила паспорт гражданки РФ. Также, по данным СБУ, во время пребывания в оккупированном Крыму у экс-чиновницы были контакты с сотрудниками ФСБ РФ.

В январе 2024 года коллегия судей Кассационного административного суда ВС отменила Постановление Шестого апелляционного административного суда о законности увольнения экс-чиновницы с должности государственной службы. 18 марта Прилуцкая предоставила суду справку от МВД РФ, что она не является гражданкой России. В Минюсте считают, что документ поддельный, так как он составлен с грамматическими ошибками на русском языке. 10 апреля Апелляционный суд оставил ее жалобу без удовлетворения.

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