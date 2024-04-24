Суд ухвалив рішення щодо звільненої з Мін’юсту чиновниці з російським паспортом

За даними СБУ, під час перебування в окупованому Криму ексчиновниця мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ

Суд визнав законним звільнення з Міністерства юстиції колишньої топчиновниці відомства, у якої виявили громадянство Росії. Це рішення у Шостому апеляційному адмінсуді відстояли представники Мін’юсту.

Як повідомляє СБУ в Telegram, йдеться про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту, яка з власної ініціативи набула російського громадянства. Імені ексчиновниці не називають, проте, судячи з опису справи, йдеться про колишню заступницю начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту Марину Прилуцьку.

Факт добровільного набуття нею російського громадянства задокументували співробітники СБУ. Вони повідомили про це керівництво Мін’юсту. На цій підставі у 2021 році Прилуцьку звільнили, проте вона вирішила оскаржити це рішення, посилаючись на довідку "головного управління МВС РФ по місту Москва". У цьому документі було сказано, що вона нібито не має російського паспорта.

Колегія українського суду не задовольнила скаргу колишньої чиновниці. Представники СБУ довели нікчемність документів, виданих РФ про нібито відсутність у неї громадянства Росії. Також Служба безпеки змогла довести, що Прилуцька не виїжджала до Болгарії, де, за її словами, нібито було отримано російські документи.

Нагадаємо, Прилуцька обіймала посаду заступника начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції – начальника Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області з 2019 року. З 2003 року працювала на посадах в органах Державної виконавчої служби України.

У 2021 році її було звільнено з посади заступниці начальника Центрального міжрегіонального управління Мін’юсту після того, як СБУ встановило у неї російське громадянство. За інформацією Служби безпеки України, 13 березня 2014 року Прилуцька прибула до Ялти (АР Крим), де зареєструвала своє місце проживання. Пізніше на підставі прописки вона отримала паспорт громадянки РФ. Також, за даними СБУ, під час перебування в окупованому Криму ексчиновниця мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ.

У січні 2024 року колегія суддів Касаційного адміністративного суду ЗС скасувала Постанову Шостого апеляційного адміністративного суду про законність звільнення ексчиновниці з посади державної служби. 18 березня Прилуцька надала суду довідку від МВС РФ, що вона не є громадянкою Росії. У Мін’юсті вважають, що документ підроблений, оскільки він складений з граматичними помилками російською мовою. 10 квітня апеляційний суд залишив її скаргу без задоволення.

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