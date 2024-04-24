Сотрудники центра выдачи паспортов в Польше попали "под раздачу": украинцы реагируют на скандальное видео

Беженцы пытались спровоцировать драку

В сети активно распространяется видео, на которых граждане Украины в подразделениях ГП "Документ" в Польше ведут себя нагло и в грубой форме обращают к работникам, провоцируя конфликт и даже драку. Такой факт произвола не остался без бурных обсуждений.

"Телеграф" собрал реакции не только пользователей сети, но и военных блогеров. Заметим, что данный конфликт возник из-за того, что украинские представительства за рубежом приостановили предоставление услуг мужчинам призывного возраста.

На видео, которое в среду, 24 апреля, всколыхнуло информационное пространство, слышно, как мужчины обращаются к работнику учреждения со словами: "Чего ты там прячешься? Выходи к нам, поговорим! Уклонист! Устроился себе за юбками".

Реакция военных блогеров и пользователей сети

Военный блоггер Петр Шуклинов написал, что не поддерживает такие конфликты и искренне желает найти новый дом тем, кто не хочет иметь ничего общего с Украиной.

"Да я против "войны" с украинцами, которые вынуждены были уехать. Да даже с теми, кто с ненавистью вспоминает свою бывшую страну и никогда сюда не вернется. Кто купил билет в один конец. Ненавидеть и драться с ними лишено смысла. Мы тратим время и силы. Что не лишено смысла, так это поощрять людей, которые планируют вернуться или готовы нас поддерживать, верить в наше дело еще больше и становиться рядом в любой форме. И те, кто уехал давно. И те, кто уехал недавно", — написал он, призвав поддерживать тех, кто остался в Украине и борется против российского нашествия.

А тем, кто не поддерживает, он написал: "…если вы не поддерживаете нас — сделайте одолжение и не мешайте бороться. Сейчас нам — тем, кто остался — как никогда нужна поддержка и консолидация всех украинцев за границей. Это все, что я прошу. Спасибо за это".

Дмитрий Иванов не остался в стороне и отметил: "Честно — по сравнению с проблемами внутри страны считаю эту проблему ничтожной. Если у тебя дома пожар, то наплевать, что посуда не вымыта. Считаю ли, что такой шаг даст Вооруженным Силам +N тысяч мобилизованных? Нет, не считаю, потому что это точно. Нет, не считаю, потому что не даст, это точно. Поддерживаю ли я такой шаг? Эмоционально – да, прагматично – нет. Считаю, что этот шаг – бантик на члене: то есть, можно, но зачем эта роскошь? Но да, хуже этот шаг не сделает".

Сергей Сергеевич Saigon оказался менее толерантным по отношению к таким лицам и уколол их:"А что такое? А что нам не нравится уже?"

О Конституции вспомнили, да? Сначала поливали грязью и называли страну, в которой жили "концлагерем", паспорт "еб*чем аусвайсом", ныкались, как мыши, по домам, мелко трепетали в ожидании женщины с пивасом и напрочь забыли о Конституции и своих обязанностях… А потом мужики из-под плинтуса крохи смелости, замотали в шарики "еб*чие аусвайсы" и полями, лесами, реками, взятками дали из воюющей Украины в тапок, попутно тыкающие факи в социальных сетях. А как это так, нах*й, пройобывать статьи с обязанностями и с пеной вокруг еб*ла требовать выполнения полов с правами? Да х*й там плавал! Так не должно быть. Пруха кончилась, ребята".

Поддержали такую инициативу Богдан Кротевич и Сержан Бандеропес.

В комментариях под вирусным видео также многие украинцы высказали свое мнение, написав, что такое поведение со стороны наших беженцев — гадкое.

Ранее "Телеграф" писал, что те лица, которые отправились на получение документов в консульствах до вторника 23 апреля и оплатили услугу, смогут ее получить.