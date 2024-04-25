Не надолго и не для всех? В Раде прокомментировали приостановку консульских услуг за границей

Проблемы возникнут у выехавших с нарушением украинского права

Приостановка консульских услуг не продлится долго. Украинским гражданам за границей, которые легально выехали, их снова будут предоставлять через несколько недель.

Такое предположение высказал в комментарии "Телеграфу" глава комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Думаю, это может продолжаться до вступления в силу закона о мобилизации. Возможно даже раньше. То есть, по моему мнению, это вопрос даже не месяцев, а скорее недель. Но это мое предположение, а не официальная позиция МИД", — рассказал Мережко.

При этом нардеп не считает, что украинская диаспора начнет хуже относиться к государству. Так, депутат прокомментировал распространенное в социальной сети видео, на котором парень снимает футболку с украинским гербом.

"Нет, я так не думаю (что мы потеряем диаспору — ред.) Скорее, здесь проблемы могут возникнуть не у тех, кто уехал законно и законно находится в других странах, а у тех, кто уехал с нарушением украинского права", — пояснил Мережко.

Глава комитета также отметил, что народные депутаты Верховной Рады Украины (ВРУ) к решению отнеслись по-разному.

"Кстати, я поддерживаю позицию министра иностранных дел в том, что сейчас, когда существование государства находится в опасности важно, чтобы все граждане выполнили свой долг перед государством по его защите. Такая обязанность — важный элемент института гражданства, представляющего собой совокупность взаимных прав и обязанностей между гражданином и государством", — добавил нардеп.