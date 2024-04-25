Украинки попали в беду в Польше: заставили клянчить "на операцию ребенку" (фото)

Часть преступной группы находится в Польше

Обманом вербовали украинок и заставляли их попрошайничать в Польше. Полицейские обнаружили очередную преступную группу. В этот раз злоумышленники наладили схему трудовой эксплуатации украинцев за границей.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. Отмечают, что в трудовом рабстве держали троих жительниц Кривого Рога.

"Работники миграционной полиции совместно со следователями следственного управления ГУНП в Днепропетровской области установили одну из участниц группировки, которая втягивала жителей Днепропетровщины в трудовое рабство. На территории Николаевской области по месту жительства фигурантки и в складских помещениях было проведено 4 санкционированных обыска. Во время следственных мероприятий правоохранители изъяли вещественные доказательства", – говорится в сообщении.

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В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

"Установлено, что другие участники преступной группы находятся на территории Польши. Правоохранители обеих стран устанавливают всех причастных к преступлению для привлечения их к уголовной ответственности", — пишут на сайте Нацполиции Днепропетровской области.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Киеве банда похищала, избивала и пытала людей. Работали под видом "полицейских".