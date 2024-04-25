Домолился ли за РФ? Скандального митрополита из Донецкой области взяли под стражу (фото)

Ему грозит до 8 лет лишения свободы

Настоятеля Святогорской лавры УПЦ МП митрополита Арсения взят под стражу. Клирик пытался завуалированно "слить" агрессору места дислокации украинских блокпостов во фронтовом районе.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. По ходатайству прокуроров, уроженцу Республики Карелия РФ, который обоснованно подозревается в несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Что предшествовало

В среду, 24 апреля, СБУ сообщила о подозрении настоятелю Святогорской лавры Арсению. Митрополит УПЦ (Московского патриархата) попал в поле зрения спецслужб еще в 2014 году – когда во время войны на востоке Украины лавра была заподозрена в содействии террористам т.н. "ДНР".

Митрополит Арсений. Фото — Донецкая областная прокуратура

Бывший главарь донецких боевиков, россиянин Игорь Стрелков (Гиркин) хвастался, что монахи лавры входили в состав его личной охраны. По свидетельствам украинских бойцов, на территории обители с самого начала гибридной агрессии России расположились хранившие там боеприпасы боевики.

Хотя митрополит Арсений отвергал какие-либо упреки в сотрудничестве с террористами или пророссийской позиции, его последующие заявления свидетельствовали об обратном.

Громкие заявления

Имя Арсения в мире – Игорь Яковенко. Родился священнослужитель в Карелии (Россия). В юности год отслужил в Советской Армии. Стал благотворительным Святогорского монастыря в 1993 году, через два года после этого был назначен наместником святыни.

2018 одиозный митрополит в интервью РБК-Украина заявлял, что войну на востоке начала не Россия, а Украина, и обвинял украинских военных в обстреле городов Донбасса.

Митрополит Арсений

Также Арсений высказывал мнение, что на востоке продолжается "гражданская война". Даже после полномасштабного вторжения РФ архиерей позволял обвинения в адрес украинских воинов.

12 октября 2023 года на сайте Святогорской лавры было опубликовано обращение Арсения "О циничном обстреле лавры, стариков, женщин и детей". За день до этого святыня попала под удар российских оккупантов, однако митрополит начал намекать, что обстрел совершили Силы обороны Украины: мол, стреляли откуда-то неподалеку.

Какое наказание получит

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, по возможности их идентификации на местности). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ пришла с обысками к заместителю председателя синодального отдела внешних церковных завязок УПЦ МП протоиерею Николаю Данилевичу. Примечателен он для СБУ поддержкой России и оправданием вооруженной агрессии против Украины.