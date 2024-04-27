Австралия анонсировала новый пакет помощи на 100 млн: что туда войдет, рассказал Шмигаль

Австралия уже предоставила Украине помощь на сумму более 655 млн долларов

Украина получит от Австралии военную помощь, которая будет включать в себя партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на 50 млн долларов, беспилотники на 30 млн долларов, а также боеприпасы класса "воздух-земля". Общая стоимость пакета помощи составляет 100 млн долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Отмечается, что эта договоренность была достигнута во время встречи с вице-премьер-министром — министром обороны Австралии Ричардом Марлзом во время встречи во Львове.

"Австралия поставит нам беспилотников на 32,5 млн долларов. Также в Украину будет поставлена большая партия ПЗРК RBS 70 на несколько десятков миллионов долларов", — говорится в сообщении.

В целом, поддержка Австралия уже предоставила Украине помощь на сумму более 655 млн долларов, из них 540 млн долларов — это именно военная помощь.

"Чрезвычайно ценим такую солидарность австралийского народа с Украиной. Спасибо господину Ричарду Марлзу за глубокую вовлеченность в украинские дела, за действенную солидарность, за конкретные вещи, которые делает Австралия для Украины. Будем рядом до победы. Сделаем все, чтобы в мире сила права победила право силы", — добавил Шмыгаль.

Помощь от Канады

В то же время министр национальной обороны Канады объявил, что его страна выделит более 2 миллионов долларов на производство БПЛА в Украине. Взнос будет сделан совместно с Великобританией.

"Канада выделяет Украине 3 млн канадских долларов на производство дронов собственной оборонной промышленностью Украины. Канада впервые выделяет средства на производство военных дронов непосредственно в Украине и делает это в сотрудничестве с Объединенными королевством", – говорят в ведомстве.

Также Канада дополнительно выделит 13 млн канадских долларов (около 10 млн долларов США) на чешскую инициативу по производству и закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран.

"Эти средства выделяются в дополнение к объявленным в прошлом месяце 40 млн долларов, поэтому общий вклад Канады в чешскую инициативу достигает более 53 млн долларов (более 40 млн долларов США – ред.)", – отметили в министерстве.

Кроме этого Канада передаст Украине еще 100 дронов Teledyne FLIR, вдобавок к обещанным ранее 800. Их доставят уже в мае.

Ранее "Телеграф" писал, что помощь Украине от Германии продолжает расти. В сети опубликована инфографика, которая наглядно демонстрирует уровень поддержки от одной из самых влиятельных стран НАТО и ЕС.