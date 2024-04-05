"Исключать нельзя": в Норвегии сделали заявление о введении войск в Украину
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Поддержка Украины должна быть на том уровне, который обеспечит поражение России
Норвегия стала еще одной страной, заявившей, что не исключает ввода своих войск на территорию Украины. Хотя пока таких планов у государства нет.
Об этом сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью "Европейской правде". Он также пояснил, что иностранные войска не привлекались бы к непосредственным боевым действиям.
Глава МИД Норвегии подчеркнул, что разговоры, которые велись на тему потенциального отправления западных войск в Украину, были на самом деле не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и т.д.
" Пока мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", – сказал Эйде.
Он добавил, что НАТО стремится сохранять уровень поддержки и помощи Украине, который необходим для успеха нашего государства и поражения России.
"Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которую мы видеть не хотим", – заметил министр.
Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сделал заявление об отправке западных войск в Украину для продолжающегося урегулирования войны с Россией. Он считает это невозможным. При этом глава британской дипломатии признал, что "война будет проиграна, если союзники не вмешаются".