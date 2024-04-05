"Исключать нельзя": в Норвегии сделали заявление о введении войск в Украину

Поддержка Украины должна быть на том уровне, который обеспечит поражение России

Норвегия стала еще одной страной, заявившей, что не исключает ввода своих войск на территорию Украины. Хотя пока таких планов у государства нет.

Об этом сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью "Европейской правде". Он также пояснил, что иностранные войска не привлекались бы к непосредственным боевым действиям.

Глава МИД Норвегии подчеркнул, что разговоры, которые велись на тему потенциального отправления западных войск в Украину, были на самом деле не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и т.д.

" Пока мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы. Но с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать", – сказал Эйде.

Он добавил, что НАТО стремится сохранять уровень поддержки и помощи Украине, который необходим для успеха нашего государства и поражения России.

"Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которую мы видеть не хотим", – заметил министр.

Ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон сделал заявление об отправке западных войск в Украину для продолжающегося урегулирования войны с Россией. Он считает это невозможным. При этом глава британской дипломатии признал, что "война будет проиграна, если союзники не вмешаются".