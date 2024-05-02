Депутат из Эстонии проехал на велосипеде до Киева, чтобы собрать помощь для ВСУ: сколько дней понадобилось

Парламентарий показал, что война находится всего на расстоянии велосипедной поездки

Эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага проехал на велосипеде из Таллина в Киев ровно за семь дней. Он делал это, чтобы собрать помощь для ВСУ.

О своем необычном путешествии депутат рассказал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). Вместе с тем он опубликовал фотографию, которая была сделана на Майдане Независимости в столице, подписав его фразой "Я сделал это".

"Проехал на велосипеде от Таллинна до Киева, чтобы показать, что война продолжается только на расстоянии велосипедной поездки, и чтобы выразить поддержку защитникам", – написал Вага.

Он призвал сосредоточиться на том, чтобы помочь Украине выиграть войну, которую развязала Россия.

Отметим, что Кристо Энн Вага выехал из Таллина утром 26 апреля. Эстонский парламентарий проводил благотворительный сбор совместно с организацией NAFO для покупки полноприводных автомобилей и FPV-дронов для ВСУ. Изначальная цель — 18 тысяч евро на два пикапа, которые имеют камеры ночного видения, а также встроенными системами радиоэлектронной борьбы и еще 14 тысяч евро для 35 FPV-дронов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Эстония не намерена отправлять на Родину украинских граждан призывного возраста, даже если их паспорта будут просроченными.