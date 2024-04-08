Все по старой схеме Кремля: союзница Путина в Молдове сделала новое тревожное заявление

Угрозы якобы нависнут нешуточные

Молдова может пойти на ввод войск в Гагаузкую автономию, если та объявит о своей автономии. Такую мысль выразила глава автономного территориального образования Гагаузия Евгения Гуцул, которая уже делала заявления насчет объединения Румынии и Молдовы.

Она сказала это в эфире "Первого канала". Более того, Гуцул считает, что Молдавию и ее культуру ждет "смерть" в случае присоединению к соседнему государству.

"Для Молдовы это смерть. И смерть молдавского языка, молдавской культуры. Смерть молдавского этноса", – заявила глава автономного образования.

По ее словам, прорумынские силы в течение 30 лет ведут пропаганду против молдавской культуры и государственности на территории Молдавии. В частности, они отказывают молдаванам в праве называться молдаванами, в праве на собственную культуру, обычаи, традиции, на собственный язык.

В то же время Гуцу уверенна, что в случае объявления независимости Гагаузии Кишинев может пойти на ввод войск, так как действия Молдавии сегодня контролирует Бухарест.

"Будет реакция не только Кишинева, но и контролирующего действия молдавских властей Бухареста. Реакция может быть очень разной: от громких, угрожающих заявлений до ввода войск и попыток распустить Гагаузскую автономию", — сказала она.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия имеет планы не только по организации беспорядков в Украине, но и по вмешательству в выборы в Молдове. Это надо, чтобы сорвать путь страны в ЕС.