"Это точка нестабильности": нардеп оценил угрозу для Украины от Приднестровья

Влияние РФ постепенно будет уменьшаться

Военного потенциала у России в Приднестровье на сегодняшний день нет. Сейчас нет видимых знаков, что страна-агрессор могла бы переместить туда свой военный контингент.

Об этом "Телеграфу" сказал заместитель председателя комитета ВР по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, нардеп из фракции "Слуга народа" Арсений Пушкаренко. По его словам, это еще одна точка нестабильности, которую Москва в нашем постсоветском регионе создает в разных местах.

Сейчас заметно динамичное движение Молдовы в Европейском Союзе, наша страна идет в тандеме с ней. Как отмечает Пушкаренко, жаль что это не три, из-за отката Грузии назад.

"Конечно, через Приднестровье Россия будет стараться не пускать Молдову в ЕС. Но я считаю, что здесь все-таки Украина совместно с Евросоюзом должна стать рядом с Молдовой и сделать все, чтобы интегрировать этот регион", — сказал собеседник издания.

Также он подчеркнул, что если говорить об экономике, то на самом деле около 70% всей промышленности Молдовы находится в непризнанном Приднестровье.

"Поэтому от интеграции этой серой зоны действительно выигрывает Молдова. Думаю, что на самом деле где-то и лидеры "ПМР" также понимают, что все же быть нормальным суверенным молдавским государством, где у тебя как у политика открываются большие возможности, интегрируясь в ЕС, гораздо лучше, чем быть зоной контрабанды, преступности и всех других вещей", — отметил Пушкаренко.

По его мнению, влияние РФ будет все же уменьшаться. Молдова и жители Приднестровья заинтересованы, чтобы происходила интеграция этого региона в нормальное государственное устройство.

Пушкаренко также ответил на вопрос журналистов о том, что произошло с громким съездом приднестровских сепаратистов, когда Путин и РФ проигнорировала обращение "депутатов" о помощи.

"Очень просто. Вы знаете, что с 1 января 2024 г. Молдова отменила льготный ввоз товаров, производимых в Приднестровье. То есть фактически Приднестровье и предприниматели из "ПМР" имели выигрышные позиции и возможности по производству и реализации своих товаров, чем бизнес на тех территориях Молдовы, которые подконтрольны Кишиневу", — сказал он.

Понравиться это Приднестровью не могло. Пушкаренко подчеркнул, что если говорить о так называемом референдуме, то он прошел в далеком 2006 году, то есть 18 лет назад. Сейчас, по мнению собеседника, российский диктатор захотел побрязкать перед нами всеми потенциальными очередными точками напряжения.

"Однако сегодня потенциала я в этом не вижу. Все же глубоко уверен, что перспектив интеграции Приднестровья в Молдову (чтобы стать подконтрольной Кишиневу территорией) гораздо больше, чем перспектив России в Приднестровье", — подытожил Пушкаренко.

Полный текст беседы с Арсением Пушкаренко читайте на сайте "Телеграф" в материале: "Пока вопрос о солдатах НАТО в Украине не стоит, но…": в Раде поддерживают громкую идею Макрона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 5 апреля в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" прогремел взрыв. Инцидент случился на военном объекте. Позже местные "власти" сказали, что это была атака дроном.