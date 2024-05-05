Следы кометы Галлея: в Украине можно будет увидеть один из сильнейших звездопадов века, когда именно

Можно будет увидеть 20-30 падающих звезд

Может стать сильнейшим с начала XXI века: сегодня, 5 мая, пока Украина празднует Пасху, над Землей проходит метеоритный дождь. Полюбоваться прекрасным астрономическим явлением можно будет до 10 мая, а его пик стоит ожидать на рассвете 6 мая.

Об этом сообщает издание Science Alert. Отмечается, что звездопад будет вызван входом и сгоранием пыли и обломков кометы Галлея, которая вращается вокруг Солнца примерно раз в 76 лет. Каждый раз, когда космическое тело проходит через внутреннюю часть нашей Солнечной системы, оно выбрасывает пыль и газ, образующий так называемый космический мусор.

"Сейчас мы проходим через край одного из таких потоков мусора, оставленного кометой Галлея. Он создает метеорный поток Эта-Аквариды — один из самых видимых в южном полушарии. Каждый год, когда Земля достигает этой точки своей орбиты, на утреннем небе можно увидеть звездопад. "Представление" обещает быть особенным. Пик совпадает с молодым месяцем, а это означает, что в рассветное время небо будет очень темным — идеальные условия для наблюдения за падающими фрагментами знаменитой кометы, который может быть более ярким и мощным, чем обычно", — говорится в статье.

При этом отмечается, что пик метеоритного дождя приходится именно в ночь на 6 мая. За один-два часа до рассвета можно будет увидеть 20-30 падающих звезд.

Если вы планируете понаблюдать за метеорным потоком, то имейте в виду, что звезды не будут "падать" с определенной периодичностью. Можно смотреть на небо 10-15 минут и не увидеть ни одной, а потом, одномоментно, заметить сразу 3-4 метеора.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинцев недавно переполошил яркую вспышку в небе. Это был метеор, вошедший в атмосферу Земли и сгоревший в ней.